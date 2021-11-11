نشرة العالم|تحركات دولية ضد إثيوبيا.. عواصف شمسية تصهر لحوم البشر .. كورونا يعصف بأفريقيا

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

الظواهر التي أطلق عليها العلماء اسم “عواصف الفضاء” يمكن أن تؤثر على الأرض بعدة طرق، أخطرها التسبب في تلف البنية التحتية للأقمار الصناعية، ما يتسبب في قطع الاتصالات وانعزال الناس.

وقدر العلماء أن الأرض يمكن أن تستعد لعواصف شمسية قادرة على صهر لحوم البشر، تضرب الكوكب في السنوات الأربع المقبلة.

وقال عالم الفضاء بيل مورتاج، منسق البرنامج في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي (SWPC) التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة (NOAA)، في تصريحات لـ موقع Space “خلال السنوات العديدة الماضية، رصدنا نشاط ضئيل جدًا، كما هو الحال أثناء الحد الأدنى من الطاقة الشمسية، ولكننا الآن ننتقل بسرعة كبيرة إلى الحد الأقصى للدورة الشمسية التالية، وهو ما نتوقعه خلال عام 2025”

وضربت عدة عواصف مغنطيسية أرضية كبرى كوكب الارض في أوائل نوفمبر الجاري، بعد فترة وجيزة من عيد الهالوين، ويعتبرها العلماء مؤشرات على المرحلة الحالية من دورة الشمس.

السفارة السعودية بأمريكا توجه تعليمات مهمة إلى الراغبين في السفر

وجهت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، تنويها مهما إلى المواطنين الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت السفارة إنه يجب على الأشخاص الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة أن يكونوا حصلوا على جرعتين من لقاحات كورونا.

8 مدنيين وسيدتين.. تعرف على تشكيل مجلس السيادة السوداني الجديد

أصدر القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، مرسوم دستوري بتشكيل مجلس السيادة السودان.

الإمارات تفوز باستضافة قمة المناخ كوب28 عام 2023

فازت دولة الإمارات، اليوم الخميس، بإستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" في 2023.

وتقدمت الإمارات، أمس الأربعاء، بطلب لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" والذي سيعقد في عام 2023.

الولايات المتحدة تهنئ مصر على استضافتها مؤتمر المناخ لعام 2022

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن تهنئتها لمصر على فوزها باستضافة مؤتمر المناخ "كوب27" لعام 2022.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "تهانينا لمصر بصفتها المستضيف الجديد لـ كوب 27 وتهانينا كذلك للإمارات على استضافتها كوب 28".

وأضاف كيري "الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع كلا الدولتين من أجل مواصلة التقدم الذي تم إحرازه في جلاسجو".

السعودية تصدر بيانا بشأن تصاعد القتال في إثيوبيا

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، بيانا كشفت فيه عن موقفها إزاء أحداث العنف والقتال القائم في إثيوبيا.

وقالت الخارجية السعودية في بيانها، إن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في إثيوبيا، داعية جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وكافة الأعمال العسكرية والعدائية وعدم تصعيدها وتوفير الحماية للمدنيين.

وحثت الخارجية السعودية الأطراف الإثيوبية على العودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالدخول إلى مناطق الصراع لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.

أكثر فتكا في أفريقيا.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن جائحة كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن معدلات الوفيات بـ فيروس كورونا ترتفع بشدة بين في أفريقيا.

وأوضح تقرير أجرته الصحة العالمية، أن سبب ارتفاع الوفيات هو الاصابة بمرض السكري، ووفقا لبيانات من 13 دولة أفريقية فأن معدل الوفيات بين مرضى السكري المصابين بـ فيروس كورونا بلغ 10.2%، مقارنة بنسبة 2.5 بالمئة بين مرضى فيروس كورونا بشكل عام.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إن "فيروس كورونا يبعث رسالة واضحة بأن مكافحة السكري في أفريقيا على درجة قصوى من الأهمية من جوانب كثيرة من بينها المعركة مع الجائحة الحالية".

المبعوث الأمريكي لشؤون إيران يزور السعودية والإمارات وإسرائيل.. ماذا يحدث؟

أعلنت وزارة خارجية أمريكا، اليوم الخميس، أن المبعوث الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، سيزور الإمارات وإسرائيل والسعودية والبحرين.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت الخارجية الأمريكية، إن الزيارة ستكون خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر للتنسيق قبيل جولة جديدة من المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف البيان: "سينسق مالي نهجنا إزاء مجموعة كبيرة من بواعث القلق تجاه إيران".

وأشار إلى أن بواعث القلق تتضمن أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة والجولة السابعة المقبلة من المحادثات بشأن عودة الجانبين للاتفاق.

بعد قرار الملك سلمان بفتح باب منح الجنسية السعودية..تعرف على الفئات المسموح لها

وافق الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن الموافقة الملكية صدرت بمنح الجنسية لعدد من المتميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة.

رعب يجتاح أوروبا.. إجراءات عاجلة من ألمانيا للسيطرة علي فيروس كورونا

دعا نائب المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الخميس، إلى اتخاذ تدابير وقائية عاجلة وأكثر صرامة وسط ارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا.

ووفقا لدوتشيه فيله، من المقرر أيضًا أن يجتمع الوزراء الأسبوع المقبل لمناقشة خطوات هامة بشأن الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وقال نائب المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الخميس، إن البلاد ستضطر إلى اتخاذ إجراءات جديدة ضد فيروس كورونا، بعد الزيادات القياسية المتعددة اليومية في الحالات.

الكويت تعلن منع دخول السودانيين إلى أراضيها

كشفت مصادر أمنية إلى صحيفة القبس الكويتية، اليوم الخميس، عن تلقي إدارات شئون الإقامة في الكويت لأمر شفهي، بإيقاف المعاملات مع المواطنين السودانيين.

وقالت المصادر إن الأمر الشفهي جاء حتى إشعار آخر، لترتفع الجنسيات الممنوعة من دخول الكويت إلا بموافقات أمنية إلى 8 جنسيات، وهي اللبنانية والسورية والعراقية والباكستانية والإيرانية والأفغانية واليمنية والسودانية.

على حافة الهاوية.. الأمم المتحدة تحذر من خطر يهدد الحياة على الأرض

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن تغير المناخ، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، تهدد الحياة علي الأرض، وإن الهدف الرئيسي من الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية هو دعم الحياة.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قال جوتيريش إن المفاوضات التي من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة في جلاسجو، من المحتمل جدًا ألا تسفر عن تعهدات خفض الكربون التي قال إنها ضرورية لمنع ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى ما بعد 1.5. عتبة الدرجة.

وحتى الآن، لم تقترب المحادثات من تحقيق أي من أولويات الأمم المتحدة الثلاث المعلنة للمؤتمر السنوي في جلاسجو. أحدهما هو خفض انبعاثات الكربون بمقدار النصف بحلول عام 2030 للوصول إلى الهدف الذي ألمح إليه جوتيريش.