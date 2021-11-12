الرباعي وريهام عبد الحكيم على مسرح النافورة بمهرجان الموسيقى العربية غدا

يحيى التونسى صابر الرباعي حفلا فى الثامنة مساء غد السبت، على مسرح النافورة، ضمن فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

يتغنى صابر الرباعي، خلال الحفل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات بنخبة من أعماله الخاصة الى جانب باقة مؤلفات الطرب التى اشتهر بأدائها، يسبقه فاصلا للمطربة ريهام عبد الحكيم يتضمن نخبة من مؤلفات زمن الفن الجميل ومختارات من أشهر أعمالها الخاصة.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين عدد من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة.