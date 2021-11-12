بطلة مسرحية هالة حبيبتي: فؤاد المهندس عاوز كتب عشان نتكلم عنه

قالت الفنانة هند حسني، بطلة مسرحية "هالة حبيبتي"، إنها كانت تبلغ 4 سنوات عند المشاركة في المسرحية وقدمت قبلها مسرحية "مصنع الشوكولاتة".

وأضافت هند حسني خلال حوارها مع برنامج “ 3 ستات” ، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، عن علاقتها بالراحل فؤاد المهندس: "عايز كتب عشان نقدر نتكلم عنه، ومكنش بيعمل فرق بين الصغير والكبير".

الفنان فؤاد المهندس



وتابعت هند حسني، أن الفنان فؤاد المهندس كان بمثابة أب، لافتة إلى أنه كان يوفر تاكسى لتوصيل الأطفال بعد الانتهاء من عرض مسرحية "هالة حبيبتى".

وعن علاقاتها مع زميلاتها في المدرسة أثناء تأديتها الأدوار الفنية، قالت: "كانت ممتازة وكل المدرسين في مدرستي كانوا يحبونني جدا رغم أنني كنت متحدثة جدا مع الجميع ولا يفرق معي مدير من مدرس، قائلا: "كنت بروح المدرسة بعد أداء أدواري التمثيلية وأنام في الفصل".

وأضافت: “والدي ووالدتي كانوا متابعين ليا جدا في الدراسة، وحذروني أنني لو لم أتقدم وأنجح في الدراسة فلن يكون هناك تمثيل الذي يمثل عشقي الأول في الحياة”.