عماد الدين حسين: الدعم يحتاج إلى تحرير عام لمعرفة أبعاد المنظومة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الدعم يحتاج إلى تحرير عام لمعرفة الأبعاد الشاملة للمنظومة كلها.

وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، تقديم الإعلامي "أحمد الطاهري"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "قرار رفع الأسعار غير شعبي ويتضرر منه عدد كبير من الشعب، ولكن الرئيس السيسي كان يبحث عن هيكلة وإصلاح منظومة الدعم".

وأوضح: "لو أن الحكومات السابقة منذ 1977 قررت أن تزيد الدعم 5 قروش فقط في السنة لما وصلنا إلى هذه المرحلة".

وأشار: "لم يتم اتخاذ هذا القرار إلا في يوليو 2014 بالقرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء هيكلة الدعم من خلال رفع أسعار الكهرباء والوقود".