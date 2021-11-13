عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | الإفتاء تطالب بمنع الزواج العرفي.. موافي يكشف عن مرض حميد يسبب تضخم الغدد ويؤثر على الرئة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة التى نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

 

وزير الأوقاف: إعمار المساجد خلال فترة الرئيس السيسي غير مسبوق في تاريخ مصر
 

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حجم التبرعات بصناديق المساجد على مستوى محافظات الجمهورية على مدار الـ 11 شهرا الماضية؛ بلغ 2 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه لم ولن يتم تلقي التبرعات. 

 

عن البوسة في قمر 14.. شيرين رضا: مقدرش أحرق الفيلم
 

حلت الفنانة شيرين رضا، ضيفة، خلال حلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة " صدى البلد "، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.
 

مفتي الجمهورية يوضح حكم وضع وشم أو مشاركة الدم بجرح عند الزواج
 

أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،عن مبالغة البعض في مراسم الوئام والمودة بوضع وشم أو مشاركة الدم بجرح أحدهما للآخر كناية عن الرغبة في عدم الانفصال مستقبلًا.


مفتي الجمهورية يطالب بمنع الزواج العرفي | فيديو
 

طالب الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، بمنع الزواج العرفي.


المفتي: التحايل للحصول على أموال المعاشات بالطلاق أو الزواج العرفي حرام |فيديو
 

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن التحايل للحصول على أموال المعاشات بالطلاق أو الزواج العرفي حرام.

موافي يكشف عن مرض حميد يسبب تضخم الغدد ويؤثر على الرئة
 

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، إن الغدد الملتهبة أو السرطانية؛ هي أحد أسباب ارتفاع حرارة الجسم.

مفتى الجمهورية يطالب بوجود ثقافة خاصة بمسألة الزواج والطلاق..فيديو
 

طالب الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بوجود ثقافة خاصة بمسألة الزواج و الطلاق.


وزيرة البيئة: احنا دلوقت بنصدر طاقة بعد ما كان عندنا مشكلة كهرباء ..فيديو
 

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه لأول مرة هذا العام يوجد جناح لمصر ضمن أجنحة الدول يتم فيه تقديم المشروعات الخاصة بمصر، إضافة إلى إنشاء مجموعة من الأحداث الجانبية لكيفية إدراك مصر بوضع قضية البيئة والتغيرات المناخية فى قلب عمليات التنمية.


جميلة عوض: صحتي بتتأثر خلال التصوير.. ونفسى أقدم عمل باللغة العربية
 

حلت الفنانة جميلة عوض ضيفة، خلال حلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.


أحمد حاتم: الفنانة يسرا مقاتلة وأنا منحاز ليها | فيديو
 

حل الفنان أحمد حاتم  ضيف، خلال حلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة " صدى البلد "، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

ترشيحاتنا

إثيوبيا تنهار من الداخل.. تحرك أمريكي كبير لمنع سيناريو السقوط ومعاقبة آبي أحمد

أخبار التكنولوجيا|هواوى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق ساعة Watch GT Runner.. ومواصفات مميزة لهاتف موتورولا Moto G31 القادم

دبلوماسي إثيوبي: الحديث عن سقوط أديس أبابا غير صحيح

في حب مصر .. السياح يتوافدون على أهرامات الجيزة| شاهد

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

أخبار السيارات | 5 سيارات عائلية داخل السوق المصري موديلات 2021.. مقارنة بين بي واي دي F3 و لادا جرانتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

لـ أصحاب العقارات.. غرامة يومية 100 جنيه حال عدم تنفيذ هذا الإجراء

خبر صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

برق ورعد يكسو سماء شلاتين .. وأمطار غزيرة في البحر الأحمر

قرار عاجل من الحج والعمرة يخص القادمين من خارج السعودية

بـ نوبة قلبية .. وفاة شيف شهير ومخترع "أصح وجبة في العالم"

موعد غريب لـ مباراة منتخب مصر والجابون بالجولة الأخيرة في تصفيات المونديال

عالم أزهري: الجن سرق أموالي من المنزل .. و11 كلمة تحفظكَ منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

داخل سباطة موز.. رجل يعثر على العنكبوت الأكثر سمًا في العالم |صور

فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

على موتوسيكل.. مصري يقطع 3 آلاف كيلو من القاهرة إلى مكة لأداء العمرة

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ