أخبار التوك شو | الإفتاء تطالب بمنع الزواج العرفي.. موافي يكشف عن مرض حميد يسبب تضخم الغدد ويؤثر على الرئة

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة التى نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

وزير الأوقاف: إعمار المساجد خلال فترة الرئيس السيسي غير مسبوق في تاريخ مصر



قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حجم التبرعات بصناديق المساجد على مستوى محافظات الجمهورية على مدار الـ 11 شهرا الماضية؛ بلغ 2 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه لم ولن يتم تلقي التبرعات.





عن البوسة في قمر 14.. شيرين رضا: مقدرش أحرق الفيلم



حلت الفنانة شيرين رضا، ضيفة، خلال حلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة " صدى البلد "، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.



مفتي الجمهورية يوضح حكم وضع وشم أو مشاركة الدم بجرح عند الزواج



أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،عن مبالغة البعض في مراسم الوئام والمودة بوضع وشم أو مشاركة الدم بجرح أحدهما للآخر كناية عن الرغبة في عدم الانفصال مستقبلًا.



مفتي الجمهورية يطالب بمنع الزواج العرفي | فيديو



طالب الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، بمنع الزواج العرفي.



المفتي: التحايل للحصول على أموال المعاشات بالطلاق أو الزواج العرفي حرام |فيديو



أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن التحايل للحصول على أموال المعاشات بالطلاق أو الزواج العرفي حرام.



موافي يكشف عن مرض حميد يسبب تضخم الغدد ويؤثر على الرئة



قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، إن الغدد الملتهبة أو السرطانية؛ هي أحد أسباب ارتفاع حرارة الجسم.



مفتى الجمهورية يطالب بوجود ثقافة خاصة بمسألة الزواج والطلاق..فيديو



طالب الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بوجود ثقافة خاصة بمسألة الزواج و الطلاق.



وزيرة البيئة: احنا دلوقت بنصدر طاقة بعد ما كان عندنا مشكلة كهرباء ..فيديو



قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه لأول مرة هذا العام يوجد جناح لمصر ضمن أجنحة الدول يتم فيه تقديم المشروعات الخاصة بمصر، إضافة إلى إنشاء مجموعة من الأحداث الجانبية لكيفية إدراك مصر بوضع قضية البيئة والتغيرات المناخية فى قلب عمليات التنمية.



جميلة عوض: صحتي بتتأثر خلال التصوير.. ونفسى أقدم عمل باللغة العربية



حلت الفنانة جميلة عوض ضيفة، خلال حلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.



أحمد حاتم: الفنانة يسرا مقاتلة وأنا منحاز ليها | فيديو



حل الفنان أحمد حاتم ضيف، خلال حلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة " صدى البلد "، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.