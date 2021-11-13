صدمة فى منتخب مصر .. الإيقاف يبعد نجم الأهلي عن مباراة الجابون

يغيب أكرم توفيق لاعب النادى الأهلي ومنتخب مصر عن مباراة الجابون المقبلة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

ويأتي غياب أكرم توفيق بسبب حصوله على الإنذار الثاني في مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب أنجولا حيث سبق وأن حصل على إنذار أول في مباراة ليبيا الأخيرة فى نفس المجموعة.



تفاصيل مباراة مصر وأنجولا



مارس منتخب أنجولا الضغط على منتخب مصر في الدقائق الأولى من المباراة، ووصل إلى منطقة جزاء الشناوي أكثر من مرة ولكن لم يهدد مرمى الفراعنة.

واستحوذ منتخب مصر على الكرة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وحاول تنظيم هجمة يهدد بها مرمى أنجولا، أو يخطف هدف أول، ولكن أغلق منتخب أنجولا خطوط دفاعاته بإحكام.

وخرج ماتيوس جاليانو كوستا قائد منتخب أنجولا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعد أن شارك في مباراته الأخيرة الدولية أمام منتخبنا الوطني.

وتألق محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 17 من عمر المباراة ومنع دخول قذيفة قوية مرماه وحرم أنجولا من تسجيل هدف التقدم.

وأحدث مصطفى محمد لاعب منتخب مصر خطأ أمام منطقة جزاء الشناوي في الدقيقة 21، بعد تدخله بقوة على أحد لاعبي المنتخب الأنجولي، ومرت بسلام على مرمى الشناوي.

وشكل منتخب مصر الهجمة الأولى على مرمى أنجولا عن طريق محمد شريف في الدقيقة 23 من عمر المباراة الذي سدد كرة رائعة من فوق الحارس ولكنها علت المرمى وكان مصيرها خارج الملعب.

وفي دربكة دفاعية؛ ارتدت الكرة من دفاعات منتخب مصر إلى هيلتر كوشتا لاعب أنجولا، وأسكنها الشباك من تسديدة قوية على يمين الشناوي، وأعلن عن الهدف الأول لمنتخب أنجولا.

وتدخل أكرم توفيق لاعب منتخب مصر على لاعب أنجولا، وأسقطه داخل منطقة الجزاء، وتصدى ايمبالا انزولا للكرة وسدد الكرة في مرمى الشناوي لتصبح النتيجة 2-0 للغزلان السوداء، إلي أن تمكن المنتخب المصري من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع وذلك بتسديدة بأقدام محمد النني.



أجرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تبديلان في بداية شوط المباراة الثاني بخروج مصطفى محمد ونزول مروان حمدي، وخروج عبد الله السعيد ونزول حمدي فتحي.

اعتدى لاعب منتخب أنجولا على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد 11 نوفمبر، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.