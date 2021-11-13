عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار تتعدى كميتها 60 ملم ..

الجزائر.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

أمطار - ارشيفي
أمطار - ارشيفي

أطلقت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم السبت، تحذيرا شديدا من تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتعدى كميتها 60 ملم محليا؛ حيث سيستمر تساقط الأمطار إلى حتي التاسعة ليلا من السبت.

وذكرت الأرصاد الجزائرية في بيان لها أن الولايات المعنية بتساقط أمطار رعدية، ذكرت النشرية ذاتها، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيبازة. إضافة إلى الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، تيسمسيلت وغليزان.

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تنبيه بحري، من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم /سا. كما سيكون البحر مضطربا وعلو الأمواج يصل إلى المترين.

ومن المتوقع أن يستمر هبوب الرياح حتي  صبيحة يوم غد الاحد ، أما السواحل المعنية، فهي كل من القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون وتنس.

وفي وقت سابق، قدمت المكلفة  بالإعلام والاتصال على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، توضيحات حول الاضطرابات الجوية بالجزائر.

 كما أوضحت  بن رقطة، أن هذه الوضعية الجوية، لم تشهدها البلاد منذ عدة سنوات.

وقالت المتحدثة في تصريح للنهار، إن أغلب المناطق الشمالية، خاصة الوسطى والغربية عرفت سلسلة من الاضطرابات الجوية منذ بداية نوفمبر.

 كما أضافت بن رقطة، أن هذه الاضطرابات كانت ضعيفة النشاط في الثاني  وحتي الرابع من نفس الشهر.

وأشارت المختصة إلى أن بعض المناطق خاصة الشمالية للوطن، عرفت تسلسل كثير جدا من الاضطرابات الجوية. حيث شهدت تساقط معتبر من الأمطار من الرابع من نوفمبر وامتدت إلى غاية يومنا هذا.

txt

الجزائر.. فتح خط نقل دولي جديد نحو العاصمة القطرية الدوحة

txt

الجزائر تستهدف زيادة حصتها في سوق الغاز الأوروبية لأكثر من 30%

كشفت هوارية بن رقطة، عن كمية الأمطار المسجلة على العديد من المناطق الوسطى والتي كانت معتبرة. حيث قالت المتحدثة، إن الاضطرابات الجوية، كانت تحوم كثيرا على المناطق الوسطى للوطن.

وأشارت المكلفة بالإعلام، أن المحطات الأوتوماتيكية التابعة للأرصاد الجوية بالعاصمة، سجلت ببرج البحري 197 ملم محليا من 1 نوفمبر ليومنا. كما  جاءت منطقة محالمة في المرتبة الثانية بـ189 ملم وبوزريعة بـ172 ملم، وتنس 168 ملم، ومليانة 150 ملم. إضافة إلى الدار البيضاء 113 ملم محليا وميناء الجزائر 108 ملم محليا.

وأوضحت، بن رقطة ، أن  تواجد الكتلة  الهوائية الباردة  والتي كانت مرتبطة بالاضطراب الجوي اللي كان متواجدا في أوروبا. الأمر الذي أدى إلى انعزال في الضغط الجوي  وأصبح متمركز أمام البحر الأبيض المتوسط  -تضيف المتحدثة-.

كما أضافت، أن كل هذه العوامل أدت إلى اندفاع هواء ساخن  وتغذية من الشمال بهواء بارد أدى إلى ظهور اضطرابات جوية. وهذا ما يفسر الكميات الأمطار المعتبرة المتساقطة على المناطق الوسطى نظرا انه يخص المناطق الساحلية للوطن.

يتيح لكم تطبيق النهار الاطلاع على أخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

الجزائر الأرصاد الجزائرية أمطار رعدية طقس اليوم تساقط الامطار

موضوعات متعلقة

الجزائر .. اعتقال 21 شخصاً لانتمائهم لجماعة إرهابية

الجزائر: تبون لن يشارك بمؤتمر حول ليبيا في فرنسا

ترشيحاتنا

كيف يتعامل المسلم مع الابتلاء.. اعرف رأي العلماء

تعرض لـ 3 محاولات اغتيال بـ لبنان.. سفير سعودي أسبق يفجر مفاجأة.. فيديو

استدعاء حمدي النقاز بسبب الزمالك يثير غضب الإعلام السعودي

جهود دار الإفتاء لتحصين الأسرة والحد من حالات الطلاق.. المفتي يكشف عنها

الجزار يتابع استعدادات استقبال الشتاء وخطة الطوارئ بمدن 15 مايو وأسيوط

بعضها يدرسها المفتي بنفسه..مراحل التحقيق في حالات الطلاق داخل دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم معاشرة الزوجة كل 4 أشهر لظروف السفر؟.. دار الإفتاء ترد

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

سيول وتقلبات جوية.. الأرصاد تحذر مواطني جنوب الصعيد والبحر الأحمر وسيناء

لـ أصحاب العقارات.. غرامة يومية 100 جنيه حال عدم تنفيذ هذا الإجراء

طقس السبت.. احذر سيول وأمطار شديدة في هذه المناطق

خبر صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

السعودية .. قرار عاجل بشأن دخول النساء المسجد النبوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

داخل سباطة موز.. رجل يعثر على العنكبوت الأكثر سمًا في العالم |صور

فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

على موتوسيكل.. مصري يقطع 3 آلاف كيلو من القاهرة إلى مكة لأداء العمرة

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ