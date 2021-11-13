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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم الصدقة الجارية بالتبرع عبر شركات الاتصالات لجمعية خيرية؟ ..الإفتاء تجيب

حكم الصدقة الجارية
حكم الصدقة الجارية بالتبرع عبر شركات الاتصالات لجمعية خيرية؟

حكم الصدقة الجارية بالتبرع عبر شركات الاتصالات لجمعية خيرية؟ ..سؤال ورد لدار الإفتاء من شخص يسأل عن ما حكم الصدقة الجارية بالتبرع عبر شركات الاتصالات لجمعية خيرية؟

 

حكم الصدقة الجارية بالتبرع عبر شركات الاتصالات لجمعية خيرية.

 

جاء رد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ما حكم الصدقة الجارية بالتبرع عبر شركات الاتصالات لجمعية خيرية؟ أنه جائز ويثاب صاحبه عليه إن شاء الله.

البنود الشرعية المختلفة لمصارف الصدقة الجارية

 

أجابت دار الإفتاء المصرية مستشهدة بحديث  الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ».

ويقول الإمام الرافعي الشافعي: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف. والوقف هو: حَبسُ مالٍ معينٍ قابلٍ للنقل يمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه، وقطعُ التصرف فيه، على أن يُصرَف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى.

وعليه وفي واقعة السؤال: فكل ما كان وقفًا يكون مصرفًا للصدقة الجارية كبناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز محو الأمية وبناء الجسور وشق الأنهار والترع واستصلاح الأراضي وبناء الحصون للدفاع عن الأمة، كل ذلك وأمثاله مما يُخرِجه الواقف عن ملكه إلى ملك الله تعالى، وتكون غَلَّته ورِيعه لجهات الخيرات المختلفة؛ يكون بنودًا لمصارف الصدقة الجارية.

 

حكم الصدقة الجارية عن الميت

 

أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أن الصدقة الجارية التى تصل حسناتها إلى المسلم تكون قبل الممات وبعده.

وأوضح «عثمان»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أنه إذا كان الشخص يريد وهو على قيد الحياة أن يفعل عملًا صالحًا له على هيئة صدقة جارية فجائز وتستمر حسنات ذلك العمل حتى بعد وفاته.

وتابع: أنه لو توفى الإنسان وأراد أبناؤه فعل صدقة جارية له فجائز أيضًا، وثواب ذلك العمل تزيد من درجاته فى الجنة وتضيء له قبره لأن أبناءه من كسبه

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