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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

25 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لـ أهالى السويس

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إنه من المخطط له تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية ، وأكثر من 13 ألف وحدة سكنية أخرى ، وقد تم البدء فى مرحلة التشطيبات لتوفير سكن ملائم بخلاف انشاء مدينة السويس الجديدة والبدء فى المرحلة الأولى منها .


وأضاف مصطفى مدبولى ، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن هناك مشروعات ضخمة يتم تنفيذها حاليا ومنها طريق السويس الذى يربط السويس بالإسماعيلية بنسبة تنفيذ 88 % وتطوير مدينة السويس حتى العين السخنة بخمس حارات لكل اتجاه ليكون نواة لربط السويس بميناء العين السخنة .


وتابع مصطفى مدبولى ، أنه يتم العمل على تطوير ميناء السخنة  بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه لجعله أكبر الموانئ فى المنطقة .

اجتماعات رئيس الوزراء السويس رئيس الوزراء وحدة سكنية العين السخنة

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