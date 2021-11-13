25 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لـ أهالى السويس

قال مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إنه من المخطط له تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية ، وأكثر من 13 ألف وحدة سكنية أخرى ، وقد تم البدء فى مرحلة التشطيبات لتوفير سكن ملائم بخلاف انشاء مدينة السويس الجديدة والبدء فى المرحلة الأولى منها .



وأضاف مصطفى مدبولى ، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن هناك مشروعات ضخمة يتم تنفيذها حاليا ومنها طريق السويس الذى يربط السويس بالإسماعيلية بنسبة تنفيذ 88 % وتطوير مدينة السويس حتى العين السخنة بخمس حارات لكل اتجاه ليكون نواة لربط السويس بميناء العين السخنة .



وتابع مصطفى مدبولى ، أنه يتم العمل على تطوير ميناء السخنة بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه لجعله أكبر الموانئ فى المنطقة .