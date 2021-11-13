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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد تحديد منافس منتخب مصر في المرحلة النهائية

منتخب مصر
منتخب مصر

قطع منتخب مصر خطوة كبيرة نحو حلم التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022، بعد التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات، عقب التعادل مع أنجولا 2-2، أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

 

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع الجابون يوم الثلاثاء المقبل، في ختام المرحلة الحالية، من التصفيات.

 

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ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، برصيد 11 نقطة، ويحل منتخب الجابون ثانيا بـ 7 نقاط، ولبيبا ثالثا بـ 6 نقاط، بينما يتذيل منتخب أنجولا جدول الترتيب بـ 4 نقاط.

 

وتأهل كلا من المغرب والسنغال ومالي، رفقة منتخب مصر، إلى المرحلة النهائية، بينما سيتم تحديد المنتخبات الستة المتبقية، عقب انتهاء الجولة الأخيرة، من المرحلة الحالية.

 

موعد تحديد منافس مصر في المرحلة النهائية:

 

لم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” حتى الآن، موعد قرعة المرحلة النهائية، إلا أن تقارير صحفية أكدت أنها ستقام 18 ديسمبر المقبل بالتزامن مع نهائي كأس العرب للمنتخبات 2021.

 

وتتم القرعة بمشاركة 10 منتخبات، يتم تقسيمهم إلى نصفين، حيث يلتقي أول 5 منتخبات في تصنيف الفيفا مع الـ 5 منتخبات الأقل في التصنيف العالمي.

 

ماذا قال كيروش عقب تأهل منتخب مصر إلى المرحلة النهائية:

 

"لم ننظر إلى نتائج الآخرين، هدفنا هو بناء منتخب قوي لكأس العالم" بهذه الكلمات بدأ مدرب المنتخب الوطني كارلوس كيروش حديثه خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة فريقه ضد نظيره الأنجولي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

 

وفي المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة تحدث كيروش قائلًا "كنا نريد الفوز بهذه المباراة أو الحصول على نقطة من أجل التأهل، كان لدينا مشكلة في هذه المباراة حيث دخلنا اللقاء متأخرًا بسبب الرطوبة وحرارة الجو، فقد استقبلنا هدفين في بداية المباراة، ثم بدأنا نلعب بشكل أفضل بعد الهدف الثاني لأنجولا ونجحنا في تسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول وأصبحنا أفضل حتى نهاية اللقاء".

 

وواصل كيروش حديثه "كنت موجودًا من قبل في إفريقيا وأعلم مدى جودة اللاعبين الأفارقة، تستحق الكرة الإفريقية أن يكون لديها إمكانيات أفضل من ذلك".

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