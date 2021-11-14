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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم فتوح يكشف حقيقة مفاوضات السد مع كارتيرون

صدى البلد

كشف حازم فتوح، وكيل أعمال المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، حقيقة ما يتردد عن مفاوضات نادي السد القطري وموكله.

وقال فتوح، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 بالقناة الأولى:"السد القطري لم يطلب التعاقد مع كارتيرون من الأساس، والكلام المتداول غير صحيح، نادي السد القطري كبير للغاية، ولو هناك عرض بالفعل سيمنح السد كارتيرون ٤٨ ساعة وليس١٠ أيام على سبيل المثال للرد، بالتالي أؤكد أن كل ما يُنشر غير صحيح".

وأتم وكيل أعمال المدرب الفرنسي:"هناك تفاهم كبير جدًا، بين حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة، وكارتيرون ولا يوجد أي مشاكل بين كارتيرون، لذلك كارتيرون لا يفكر في الرحيل عن صفوف الزمالك في ظل تواجد اللجنة الحالية وكارتيرون يحترم الجهاز المعاون والمدربين المصريين بشكل عام، القصة بالكامل بعض المواقع الموجهه التي تعمل على هدم استقرار نادي الزمالك".

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