شاهد | لامبورجيني جالاردو المُعدلة تحصل على محرك خارق جديد

ظهرت سيارة لامبورجيني جالاردو خلال فعاليات معرض سيما الدولي للسيارت بنسخة جديدة تحتوي على محرك خارق جديد كلياً أقوى وأفضل من النسخة القديمة السابقة، وذلك بفضل شركة Street Aero المتخصصة في تعديل السيارات.

وبدأت شركة Street Aero عملها مع السيارة الإيطالية الخارقة من خلال إزالة محرك V10 القديم، والذي كانت تبلغ سعتة 5000 سي سي وتم استبداله بمحرك بمحرك 2JZ من شركة تويوتا اليابانية الشهيرة، وهو محرك V6 سداسي الأسطوانات، ومزدوج التيربو، وتم تعديله فيما بعد ليتميز بشاحن تيربو واحداً فقط، يستطيع توليد قوة قصوى تصل إلى 1000 حصان.

وبالإضافة للمحرك الجديد، قامت Street Aero بتزويد لامبورجيني جالاردو بنظام عادم رياضي جديد مصنوع كلياً من التيتانيوم، الموصول بشكل مباشر مع الشاحن التوربيني الذي يعزز قوة المحرك والذي تم تزويده بميزة الاستجابة السريعة ومنع التأخر.

ومن الخارج عملت Street Aero على تعزيز نظام الديناميكية الهوائية والثبات من خلال تصميم جناح خلفي جديد كبير الحجم قابل للتعديل والتخصيص ومشتت هواء ومصدات وزعانف على شكل X، ومصابيح LED أمامية وخلفية، ومن الأمام تم تعزيز الواجهة الأمامية بغطاء جديد مصنوع من ألياف الكربون خفيفة الوزن.

وتتميز سيارة لامبورجيني جالاردو الخارقة والمعدلة من قبل Street Aero باحتوائها على نظام تعليق موجه للقيادة على حلبات السباق السريعة، ولكن يمكن تخصيصه وطلبه للقيادة على الطرق العامة حسب رغبة العميل.