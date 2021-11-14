عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد | لامبورجيني جالاردو المُعدلة تحصل على محرك خارق جديد

لامبورجيني جالاردو
لامبورجيني جالاردو

ظهرت سيارة لامبورجيني جالاردو خلال فعاليات معرض سيما الدولي للسيارت بنسخة جديدة تحتوي على محرك خارق جديد كلياً أقوى وأفضل من النسخة القديمة السابقة، وذلك بفضل شركة Street Aero المتخصصة في تعديل السيارات.

وبدأت شركة Street Aero عملها مع السيارة الإيطالية الخارقة من خلال إزالة محرك V10 القديم، والذي كانت تبلغ سعتة 5000 سي سي وتم استبداله بمحرك بمحرك 2JZ من شركة تويوتا اليابانية الشهيرة، وهو محرك V6 سداسي الأسطوانات، ومزدوج التيربو، وتم تعديله فيما بعد ليتميز بشاحن تيربو واحداً فقط، يستطيع توليد قوة قصوى تصل إلى 1000 حصان.

وبالإضافة للمحرك الجديد، قامت Street Aero بتزويد لامبورجيني جالاردو بنظام عادم رياضي جديد مصنوع كلياً من التيتانيوم، الموصول بشكل مباشر مع الشاحن التوربيني الذي يعزز قوة المحرك والذي تم تزويده بميزة الاستجابة السريعة ومنع التأخر.

ومن الخارج عملت Street Aero على تعزيز نظام الديناميكية الهوائية والثبات من خلال تصميم جناح خلفي جديد كبير الحجم قابل للتعديل والتخصيص ومشتت هواء ومصدات وزعانف على شكل X، ومصابيح LED أمامية وخلفية، ومن الأمام تم تعزيز الواجهة الأمامية بغطاء جديد مصنوع من ألياف الكربون خفيفة الوزن.

وتتميز سيارة لامبورجيني جالاردو الخارقة والمعدلة من قبل Street Aero باحتوائها على نظام تعليق موجه للقيادة على حلبات السباق السريعة، ولكن يمكن تخصيصه وطلبه للقيادة على الطرق العامة حسب رغبة العميل.

لامبورجيني لامبورجيني جالاردو محرك خارق تعديل السيارات تويوتا اليابانية شركة تويوتا السيارة الايطالية حلبات السباق معرض سيما الدولي تويوتا الياباني

موضوعات متعلقة

مازيراتي جران توريزمو تتألق في جولة اختبارية استعداداً للإطلاق الرسمي | صور

هيونداي تكشف عن مفهوم جديد لأيونيك 7 الكهربائية 2024

فيراري 812 كومبيتزيوني تتألق بأقوى محرك في تاريخ الشركة

مرسيدس AMG GLS 63 Winner تحصل على حزمة من التعديلات الرياضية

قريباً .. الكشف عن بورشه 718 كايمان GT4RS موديل 2022 بترقيات قوية

أكيورا تحدد موعد الكشف عن أول سيارة من طراز أنتيجرا

بورشة كاريرا تتألق من جديد على طريق أوتوبان السريع في المانيا

شيفروليه تزود كمارو بأقوى محرك سحب طبيعي في العالم

ترشيحاتنا

خطوة تفصل مصر عن حلم المونديال.. 5 منتخبات تأهلت رسميا إلى كأس العالم

بسبب أزمة المهاجرين.. فرنسا: فرض عقوبات جديدة على بيلاروس

بيان عاجل من إيران بشأن تحسين العلاقات مع السعودية

رجل ضعيف ومهزوم ويائس.. رحلة آبي أحمد من زعيم إلى مجرم حرب

تصريحات مسيئة للنبي محمد .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح

احذر وضع "الكاتشب" على الطعام.. يسبب هذه الأمراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار والدة حنين حسام داخل المحكمة خلال نظر قضية ابنتها.. فيديو وصور

بعد جلسة ساخنة.. تأجيل محاكمة حنين حسام "فتاة التيك توك" لـ ٢٠ ديسمبر

بلاغ للنائب العام ضد زكريا بطرس يطالب بمحاكمته أمام القضاء المصري

وزير التعليم لأهالي تلاميذ 4 ابتدائي: ماتحفظوش ولادكم الكُتب وماتسألهومش جبتو كام

التعليم : منع دخول المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار العمل ابتداء من غد

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

احترمي نفسك وماتصوريش.. "خناقة" بين حنين حسام وإحدى الصحفيات خلال المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل نظافة.. بدايات لن تصدقها للملياردير «إيلون ماسك» أغنى رجل في العالم

أبرزهم عادل إمام ويسرا.. تعرف على الأعمار الحقيقية لنجوم الفن |صور

أهم اكتشاف خلال نصف قرن.. العثور على أحد معابد الشمس الـ6 المفقودة بمصر|صور

إيداع حنين حسام فتاة التيك توك قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر.. صور

فيديو

الزموا منازلكم.. تحذير من تكرار سيناريو "طقس أسوان" في القاهرة

فيديوجراف.. سقط بالسكان.. تفاصيل انهيارعقار روض الفرج

مرضه وخلافه مع الزعيم .. ما لا تعرفه عن محمود عبد العزيز

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ