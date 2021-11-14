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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحرز 9 أهداف.. أرقام نجل مدرب أتلتيكو مدريد في الكالتشيو الإيطالي

جيوفاني سيميوني مهاجم
جيوفاني سيميوني مهاجم هيلاس فيرونا

نجح الأرجنتيني جيوفاني سيميوني مهاجم هيلاس فيرونا ، ونجل المدرب الأرجنتيني دييجو سيمونى المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، فى حصد جائزة لاعب شهر أكتوبر في دوري الكالتشيو الإيطالي.


وشهدت مباريات فريق هيلاس فيرونا ، فى دورى الكالتشيو الايطالي تألقا لنجل مدرب اتليتكو مدريد الإسباني.

 

صدى البلد يستعرض أرقام نجل مدرب اتليتكو مدريد الإسباني بقميص هيلاس فيرونا فى الدورى الايطالي:


شارك جيوفاني سيميوني بصفوف فريق هيلاس فيرونا فى 10 مباريات خلال الموسم الحالي.

 

أحرز نجل مدرب اتليتكو مدريد الإسباني 9 أهداف بقميص هيلاس فيرونا

 

ساهم جيوفاني سيميوني فى صناعة 2 أسيست

 

جاءت أهداف نجل مدرب اتليتكو مدريد الإسباني في شباك لاتسيو ونابولي ويوفنتوسفى الدوري الايطالي.



واعتمد مدرب فريق هيلاس فيرونا على اللاعب جيوفاني سيميوني الذى تألق في الكالتشيو هذا الموسم.

 

وجمع جيوفاني سيميوني بين جائزتي لاعب شهر اكتوبر ،  الأولى من اتحاد لاعبي الكرة والثانية من الرابطة EA Sports ، بعد أداء مذهل طوال شهر أكتوبر.

 

وقدم جيوفانى مردودا قويا طوال شهر أكتوبر ساعد فريقه في جمع النقاط ليحتل فيرونا المركز العاشر في ترتيب الدورى الإيطالي برصيد 16 نقطة.

 

وسجل جيوفاني ابن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، 7 أهداف في آخر 4 مواجهات مع  هيلاس فيرونا، في الدوري الإيطالي.


وجاءت أهداف سيمونى ضد لاتسيو 4 أهداف ، وضد يوفنتوس هدفين  ، وضد نابولي هدفاً واحداً.

 

ويعتبر الأرجنتيني جيوفاني سيميوني 26 سنة أول لاعب في تاريخ هيلاس فيرونا يسجل 9 أهداف في أول 12 جولة في الدوري الايطالي وصنع 3 أهداف اخرين .

 

و لم يسجل سيموني أي هدف من الأهداف ال9 من ركلة جزاء ويعتبر ثاني هدافي الدوري الايطالي حتى الآن وبفارق هدف واحد عن شيرو ايموبيلي المتصدر بـ 10 أهداف.

جيوفاني سيميوني دييجو سيمونى أتلتيكو مدريد الكالتشيو الإيطالي أرقام نجل مدرب اتليتكو مدريد

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