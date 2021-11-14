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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص52 ألف شخص ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بأسيوط

القوافل الطبية
القوافل الطبية

الأمراض المزمنة ظل اصحابها على مر العقود الماضية بعيدا عن دائرة الاهتمام من القطاع الصحي حتى أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة 100 مليون صحة لتكون طوقا للنجاة بعد أن أصبح ضمن المبادرة الرئاسية الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وتلقي العلاج بمختلف المستشفيات. 

ونجح القطاع الصحي بمحافظة أسيوط في فحص 52255 من أصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي بمختلف مراكز المحافظة منذ انطلاق المبادرة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي .

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وقال الدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إن مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة انطلقت في 31 أغسطس الماضي وتستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عامًا والمواطنين من عمر  18 حتى 40 عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم مع تقديم التوعية الصحية حيث تم تخصيص 156 وحدة صحية بمختلف الإدارات الصحية بالمحافظة

وأضاف أنه تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة وتم تدريب الفرق الطبية على التعامل مع أجهزة قياس الكرياتنين في الدم والتي يبلغ عددها 156 جهاز كرياتنين بالإضافة إلى أجهزة الدهون الثلاثية والسكر التراكمي والتي بلغ عددها 22 جهاز بالوحدات الصحية فضلا عن تكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى إن مبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي فحصت حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 52255 شخص بمختلف مراكز المحافظة ، مؤكدا أنه تم فحص 5579 شخصا بمركز أسيوط ، و 4457 شخصا بمركز القوصية ، و 2380 بحي غرب أسيوط ، و 2229 بمركز الغنايم ، و 2510 بحي شرق أسيوط ، و 3711 بمركز ساحل سليم ، و 3414 بمركز الفتح ، و 3368 بمركز منفلوط ، و 3050 بمركز صدفا ، و 3105 بمركز أبوتيج ، و 4660 بمركز البداري و 4161 بمركز أبنوب ، و 9631 بمركز ديروط .

وأشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بالمبادرة التي تهدف إلى إجراء الفحوصات والتحليل والكشف للأمراض المزمنة كأمراض السكر والضغط ، فضلاً عن قياس الوزن والطول ، والعضلات والدهون وكتلة العظام وكمية المياه بالجسم بالإضافة إلى قياس أنيميا الجسم وهشاشة العظام

وأكد محافظ أسيوط تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ مثل هذه المبادرات لتحقيق أقصى استفادة منها وتحسين الخدمات المقدمة لكافة المواطنين بمراكز وأحياء المحافظة، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمواطن وصحته وتقديم الرعاية الصحية له بكافة الأشكال الممكنة وهو ما ظهر جلياً في المشروعات الطبية التي تم تنفيذها والتطوير الجاري تنفيذه بالقطاع الصحي فضلاً عن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

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