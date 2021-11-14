في السوق المصري.. 5 سيارات سيدان ضمن باقة الـ300 ألف جنيه ..صور

يضم السوق المصري للسيارات، باقة من موديلات 2021 و2022 التي تتنوع بين فئة الهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، إلى جانب فئة السيدان الشهيرة، والتي تلاقي إقبالا كبيرا نسبة إلى العديد من المقاومات الخاصة بكل علامة تجارية.

ويقدم "صدى البلد"، قائمة بـ 5 سيارات سيدان داخل السوق المصري موديل 2021 و 2022 ضمن باقة الـ 300 الف جنيه.

1 - هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2021

صُممت السيارة هيونداي إلنترا سى إن 7 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4675 مم، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1430 مم للارتفاع، مع حساسات ركن خلفية وكاميرا لسهولة الاصطفاف، وفتحة سقف كهربائية للفئات عالية التجهيز، ونظام صوتي وترفيهي يصل لـ 6 مكبرات صوتية.

وزودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 127.5 حصانا، وعزم اقصى للدوران 157 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات، يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 11.6 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2021 داخل السوق المصري من 318 الف جنيه وحتى 493 الف جنيه.

2 – هوندا سيتي موديل 2021

تمتلك النسخة هوندا سيتي موديل 2021 قدرات فنية من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4553 مم للطول، وبعرض يبلغ 1748 مم، و 1467 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تقدر بـ 506 لتر، مع جنوط رياضية تتراوح بين 15 و 16 بوصة، وتضم من الداخل شاشة ملونة يبلغ قياسها 8 بوصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط.

ويبلغ سعر السيارة هوندا سيتي موديل 2021 داخل السوق المصري من 345 الف وحتى 360 الف جنيه للفئة الثانية.

3 – جاك J7 موديل 2022

تحتوي النسخة جاك J7 موديل 2022 على محرك 1500 سي سي تيربو، مكون من 4 اسطوانات، قادر على انتاج قوة 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر، مع ناقل حركة اوتوماتيكي.

وتضم السيارة فرامل يد كهربائية، مع حساسات ركن وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و برنامج التوزيع الالكترونتي للمكابح EBD، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، ومثبت سرعة، وخاصية مراقبة ضغط الاطارات و التحذير من تجاوز السرعات.

وتبدأ أسعار السيارة جاك J7 موديل 2022 داخل السوق المصري من 302.900 جنيه وحتى 332.900 جنيه.

4 – تويوتا كورولا موديل 2021

ترتكز السيارة تويوتا كورولا موديل 2021 على جنوط تتراوح بين 15 و 17 بوصة، مع نسبة طول بلغت 4630 مم، وعرض يقدر بـ 1780 مم، و 1435 مم للارتفاع، بالاضافة غلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 371 لتر، إلى جانب باقة الفرامل عالية الاداء، و منظومة الوسائد الهوائية.

ودعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، وبهذه الامكانيات تتسارع من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.8 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتبدأ أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2021 من 295 الف جنيه وحتى 616 الف جنيه.

5 – ام جي 6 موديل 2021

تأتي ام جي 6 موديل 2021 بعدة تجهيزات ومنها عدد 6 مكبرات صوتية، وعجلى قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، بينما ترتكز على جنوط رياضية تتراوح بين 16 و 17 بوصة، مع فتحة سقف كهربائية للفئة عالية التجهيزات.

وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية من 7 سرعات، تدفع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 9.8 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة ام جي 6 موديل 2021 داخل السوق المصري بين 293 ألف جنيه و328 ألف جنيه.