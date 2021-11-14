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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب أكرم توفيق والنني وفتوح والأناكوندا عن منتخب مصر أمام الجابون

أكرم توفيق
أكرم توفيق

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره الجابوني، في المباراة القادمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وأكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لن يشرك اللاعبين الحاصلين على بطاقات صفراء، خلال مواجهة الجابون.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الجابوني في تمام الثالثة عصر الثلاثاء، على ملعب برج العرب، في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم.

ويستبعد كيروش 3 لاعبين عن مواجهة الجابون، وهم محمد النني، ومصطفى محمد، وأحمد فتوح الذي من المقرر أن يجري كشفا طبيا للاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة أنجولا.

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جدير بالذكر أن طارق حامد يحمل في رصيده بطاقة صفراء تلقاها في مواجهة ليبيا بالجولة الثالثة، ولكنه لم ينضم لمعسكر المنتخب الجاري.

وغاب محمود حمدي الونش مدافع المنتخب عن مواجهة أنجولا في الجولة الخامسة بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين، كما يغيب أكرم توفيق عن مواجهة الجابون للإيقاف بسبب الحصول على بطاقتين بالإضافة إلى عبد الله السعيد الذي غادر معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة. 

ويهدف كيروش إلى تجنب خسارة جهود أي لاعب في الجولة الحاسمة المقررة شهر مارس المقبل المؤهلة لكأس العالم.

وضمن المنتخب المصري عبور دور المجموعات والتأهل للمرحلة الحاسمة، بعد تصدر المجموعة بـ11 نقطة، متقدما على الجابون صاحب الوصافة بـ7 نقاط، قبل الجولة الأخيرة.

مصر محمد النني منتخب مصر عبد الله السعيد مصطفي محمد طارق حامد أحمد فتوح اكرم توفيق

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