تمارين منزلية للسيطرة على الجهاز العصبي اللاإرادي.. استشاري الطب النفسي يوضح

قال جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن ظروف الحياة تسببت في تغير العديد من السلوكيات، متابعا: فقدنا بعض السلوكيات التي كانت تميزنا عن غيرنا، من ضمن تلك السلوكيات التسامح والرضا.

وأضاف "جمال فرويز" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الضغط النفسي وعد التسامح يتسبب في إصابة الفرد بالعديد من الامراض، متابعا: الإنفعال شعور لحظي.

وشدد على ضرورة التسامح والسيطرة على الانفعال النفسي، متابعا: " بقول للمريض اتلكم ومتكتمش في نفسك بس اتكلم بهدوء واحترام".

وأشار إلى أن هناك تمارين بسيطة نستطيع من خلالها السيطرة على الجهاز العصبي اللإرادي، متابعا:" أنصح المرضى بالاستلقاء على السرير والتنفس من خلال الفم 20 مرة ومن ثم التنفس بشكل طبيعي وذلك للسيطرة على الضغط العصبي".