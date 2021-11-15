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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصحة تطلق تحذيرا للمتخلفين عن تلقي لقاح كورونا وتوضح طرق التعامل مع الطلاب

حسام عبد الغفار،
حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال تصريحات تلفيزيونية عن منصبه الجديد، وكشف عن خطة الدولة الخاصة بـ لقاح كورونا..حيث:
 

الصحة: "هنروح للناس في أماكنهم لتوفير اللقاح لحمايتهم"
قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن شركات القطاع الخاص داخل الدولة بدأت في إطلاق مبادرات لتطعيم العاملين بـ لقاح كورونا، متابعا: وزارة الصحة وجهت العديد من الحملات المتنقلة إلى مصانع القطاع الخاص لتطعيم أكبر عدد من الموظفين داخلهم.


موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا وحقيقة تعرض مصر لموجة خامسة..الصحة تكشف
قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن شركات القطاع الخاص داخل الدولة بدأت في إطلاق مبادرات لتطعيم العاملين بـ لقاح كورونا، متابعا: وزارة الصحة وجهت العديد من الحملات المتنقلو إلى مصانع القطاع الخاص لتطعيم أكبر عدد من الموظفين داخلهم.



بعد منع دخول غير الحاصلين على اللقاح..الصحة توضح طرق التعامل مع الطلاب
قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدولة تستهدف الوصول بالشعب المصري إلى مستوى الأمان الصحي، من خلال حصول أكبر عدد من المواطنين على لقاح كورونا، متابعا: الدولة قررت توفير مقرات للحصول على لقاح كورونا داخل محطات مترو الأنفاق لتسهيل الأمر على المواطنين.

 

وزارة الصحة تطلق تحذيرا للمتخلفين عن تلقي لقاح كورونا ..فيديو
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المتخلفين عن تلقي اللقاح لن يحصلوا على أي خدمات حكومية، مؤكدا أن هناك ارتفاعا في معدلات إصابات كورونا.

 

 

72مليون جرعة..الصحة: نجحنا في توفير كافة أنواع لقاح كورونا للمواطنين
قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مقرات الحصول على لقاح كورونا داخل مترو الأنفاق شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في اليوم الأول، متابعا: لم نتوقع هذا الإقبال ولذلك يتم التفكير في توفير العديد من المقرات الفترة القادمة.

 

متحدث الصحة: 20% من مصابي كورونا داخل مستشفيات العزل.. فيديو
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن المتخلفين عن تلقي اللقاح لن يحصلوا علي أي خدمات حكومية، مؤكدا أن هناك ارتفاع في معدلات إصابات كورونا.



متحدث الصحة يكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن.. فيديو
قال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة المصرية، إن هناك 40 مليون مصري تلقوا لقاح كورونا وهذه النسبة أقل من 40%  من عدد السكان في سن التطعيم، مؤكدا أن الوزارة تعمل علي زيادة سرعة وتيرة التطعيم للوصل إلي الرقم المستهدف في ديسمبر .

الصحة وزارة الصحة حسام عبد الغفار لقاح كورونا اخبار التوك شو

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