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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

72مليون جرعة..الصحة: نجحنا في توفير كافة أنواع لقاح كورونا للمواطنين

صدى البلد

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مقرات الحصول على لقاح كورونا داخل مترو الأنفاق شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في اليوم الأول، متابعا: لم نتوقع هذا الإقبال ولذلك يتم التفكير في توفير العديد من المقرات الفترة القادمة.


وأضاف “حسام عبد الغفار” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، أن مصر وفرت ما يقارب من 72 مليون جرعة لقاح حتى الآن متابعا: تم تلقيح العديد من المواطنين وتبقى لدينا ما يقارب من 30 مليون جرعة يتم استخدامها حاليا.
 

وأوضح أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تمتلك كافة أنواع اللقاحات الخاصة بكورونا، متابعا: لدينا اللقاح الصيني والروسي والأسترازينيكا والموديرنا وفايزر واللقاح الصيني المصنع في مصر.

 

وأشار إلى أن الدولة المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة يتبعان خطة واضحة للحصول على اللقاحات وتوفيرها للمواطنين بأسرع وقت ممكن.

الصحة وزارة الصحة كورونا حسام عبد الغفار لقاح كورونا اخبار التوك شو

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