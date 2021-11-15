رابعة إبتدائي .. بشرى من وزير التعليم بشأن الامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا داعي للهلع من امتحانات الصف الرابع الابتدائي هذا العام.

وقال وزير التربية والتعليم : أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي لن تخرج عن المقررات التي درسها التلاميذ ، مشيراً إلى أنه في حالة حدوث أي طوارئ تحول دون امكانية الانتهاء من جميع المناهج قبل الامتحان لن يجد التلميذ اي اجزاء لم يتم دراستها في الامتحانات.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستكون عبارة عن امتحانات قصيرة مدتها 25 دقيقة ، تستهدف اسئلتها قياس فهم التلاميذ لمخرجات التعلم المستهدفة من المقررات المدروسة ، ولن تطلب امتحانات الصف الرابع الابتدائي من التلاميذ “تسميع الدروس ” حيث لا مجال للاهتمام بقياس الحفظ ابدا.

نظام التقييم لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على أن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات كما يلي :

اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلي ١٠٠)

اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥)

اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥)

اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).

أدوات تقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي

الاختبارات

المهام الأدائية

المواظبة على الحضور

تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر

تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

آليات تقدير نجاح تلاميذ الصف الرابع الابتدائي

تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة

مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من ١٠٠ درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان

يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن٨٠٪ من عدد الحصص في كل منها.

يتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، وذلك وفي إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط ــ ويكون في المقرر الدراسي الذى تم تدريسه خلال تلك الفترة ويٌعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21/9/ 2021.

وأضاف: "يٌعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية".

وتطبق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.