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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وبوتين

اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الروسي حول العلاقات الثنائية "تفاصيل"

الرئيس السيسي وبوتين
الرئيس السيسي وبوتين

أفادت الرئاسة الروسية بأن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين قد بحثا، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أصدرت الرئاسة الروسية بيانا ذكرت فيه أن الجانبين قيما تقييما عاليا المستوى الراهن للعلاقات بين الدولتين، باعتبارها علاقات شراكة شاملة وتعاون استراتيجي تتطور في مختلف المجالات.

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وقال البيان إن "المحادثة ركزت على العلاقات التجارية الاقتصادية بين روسيا ومصر، وفي المقام الأول تنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى، مثل بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر على نمط المحطات الروسية، وإقامة منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس".

وأضاف أن: "الرئيس المصري أعرب عن امتنانه للجانب الروسي على العمل المشترك المثمر بشأن ضمان أمن المطارات المصرية، الأمر الذي سمح باستئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر اعتبارا من أغسطس الماضي".

كما أشار الرئيسان إلى أهمية مواصلة التنسيق بين موسكو والقاهرة على الساحة الدولية، بما في ذلك في حل الأزمات في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا للبيان.

وذكر الكرملين أن بوتين والسيسي اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية بينهما.

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