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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

100 جريح.. إيران تكشف عن أضرار الزلازل المدمرة بالأمس|فيديو

صورة أرشيفية.. زلزال
صورة أرشيفية.. زلزال إيران

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، نقلا عن مجلس محافظة هرمزجان، عن الاضرار الكبيرة التي خلفتها الزلازل القوية التي ضربت جنوب البلاد أمس الأحد.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا، خلفت الزلازل القوية قتيلا ونحو 100 جريح وألحقا أضرارا متباينة بـ 3 آلاف وحدة سكنية.

وأضافت الوكالة، بأن محافظة هرمزجان بجنوب إيران، شهدت 44 هزة ارتدادية بعد الزلزالين القويين اللذين ضربا جزيرة قشم يوم أمس بقوة 6.3 درجة و6.4 درجة على مقياس ريختر.

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وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت أمس عن وقوع زلزالين ضربا محافظة هرمزجان بجنوب البلاد، بينما تم انقطاع الكهرباء عن بعض أجزاء المنطقة.

وتقع إيران فوق خط صدع زلزالي كبير، وتتعرض لزلزال واحد في اليوم في المتوسط.

 

 

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