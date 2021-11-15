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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يطرح أغنية "ببتدى م الزيرو" في مصر

صدى البلد

طرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة “ببتدى م الزيرو” فى مصر وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب. 

أغنية "ببتدى م الزيرو" غناء عمرو دياب وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع نادر حمدي، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.

ونشر أيمن بهجت قمر الأغنية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وعلق عليها : "أخيرًا نزلت في مصر.. ببتدي م الزيرو".

كوبلية أغنية انت الحظ 

وكان الملحن عزيز الشافعى كشف عن كوبلية جديد من الأغنية الجديدة للمطرب عمرو دياب التى تحمل اسم “انت الحظ” التى قام بغنائها فى إحدى الحفلات الخاصة.

ونشر عزيز الشافعى الكوبلية الذى قام بغناءه عمرو دياب فى الحفل الخاص الذى يقول فيه : “الناس أرزاق والله جربت أنا واسمع مني فيك حاجة وسر إلهي وعايش جنبك متهني وبعيش اللي معشتوش”.

وتعد أغنية “أنت الحظ” كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكشف الهضبة عمرو دياب تفاصيل جديدة عن ألبومه الجديد "عيشني".

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معرض إكسبو 

وقال الهضبة في لقاء مع برنامج اي تي بالعربي، في كواليس حفله الكبير في معرض إكسبو دبي: "سعيد بمشاركتي في معرض اكسبو دبي خاصة وأنني أحب دبي وقضيت فيها وقتا طويلا، كما انني سعيد بكوني فنان مصري وأمثل مصر في هذا الحدث لأن مصر هي الأهم دائما لي".

وتابع الهضبة: "سعيد برد فعل الجمهور وأتمنى دائما أن أكون عند حسن ظنهم في أي خطوة".

وحول ألبومه الجديد قال عمرو دياب: "مازلت أعمل في الألبوم وبإذن الله سأطرحه خلال شهر ديسمبر القادم".

وكشف موقع ET بالعربى كواليس حفل المطرب عمرو دياب فى دبى باحتفالات إكسبو 2020 التى أقيمت يوم السبت الماضى.

وقال عمرو دياب: "فخور ومبسوط جدا إني موجود في اكسبو واني أشارك في هذا الاحتفال العظيم".

عمرو دياب الفنان عمرو دياب ببتدي م الزيرو ايمن بهجت قمر محمد يحيي أغنية ببتدي م الزيرو

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