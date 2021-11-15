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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ست ولا راجل.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحسم الجدل حول لاعبة إيران

صدى البلد

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الإثنين، عن جنس لاعبة منتخب إيران للسيدات بعد تقدم الاتحاد الأردني بشكوى تشكك في كون حارسة المنتخب الإيراني رجلا.

 

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان له، أن جنس حارس المنتخب الإيراني للسيدات أنثى، لينهي بذلك حالة الجدل السائدة.

 

وتقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم، أمس الأحد، بشكوى للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، التي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، في أوزبكستان.

 

وجاء ذلك بعد فوز منتخب إيران للسيدات على نظيره الأردني، بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي شهدت تألق حارسة مرمى منتخب إيران، المشكوك في جنسها.

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وجاء بيان الاتحاد الأردني كالتالي:: “بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظرا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق، لا سيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات”.

 

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية كشفت، في سبتمبر من عام 2015، عن فضيحة رياضية، تتمثل في وجود 8 لاعبين ذكور مثلوا منتخب بلادهم للسيدات خلال الأعوام الماضية.

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