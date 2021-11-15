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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم وثائقى عن قصة حياة جورج وسوف

جورج وسوف
جورج وسوف

كشفت منصة شاهد عن فيلم وثائقى عن المطرب جورج وسوف ويرصد العمل مسيرته الغنائية والفنية ويحمل اسم الفيلم “مسيرتى” ومن المقرر ان يعرض الفيلم فى 17 نوفمبر الحالى. 

ونشرت منصة شاهد موقع فيديو عبر الصفحة الرسمية للمنصة بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام وظهر جورج وسوف فيه تدرج المراحل العمرية له وتعدد الشخصيات، ويظهر فيه الممثل اللبناني مجدي مشموشي، وجينا أبو زيد، وظهر في البرومو صوت الفنان جورج وسوف قائلًا: 45 سنة، مسيرة طويلة. 

حفل جورج وسوف بموسم الرياض

وكان  نشر سلطان الطرب جورج وسوف فيديو جديد من  حفل موسم الرياض  بالمملكة العربية السعودية.

و علق  جورج وسوف قائلا : سهرت الليل من حفل موسم الرياض 2021.

يذكر ان سلطان الطرب جورج وسوف، أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا، بمسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

وشارك جورج وسوف الحفل النجم اللبناني وائل جسار، الذي روج للحفل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر عبر أحد التطبيقات الخاصة بالهاتف المحمول، وبدأت أسعار التذاكر بـ380 ريالًا، وتراوحت بين 380 ريال وألف ريال، حيث يتسع مسرح أبوبكر سالم لـ7 آلاف متفرج.

وقدم جورج وسوف خلال الحفل، باقة متنوعة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

بطريقة جورج وسوف..رامى عياش يبدع فى الغناء .. فيديو

سهرت الليل.. جورج وسوف ينشر فيديو من حفله بموسم الرياض


يذكر أن  سلطان الطرب جورج وسوف  أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح الجنوبي بالأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين.

ويعد حفل جورج وسوف عودة قوية لجمهوره في الأردن بعد غياب 18 عاما عن احياء حفلات غنائية هناك، وقام الجمهور باستقبال جورج وسوف استقبال حافل ورفع الجمهور لافتات تحمل جملة "أبووديع أشتقنالك" فيما قام سلطان الطرب بالبكاء بعد هذا الاستقبال.


وصعد جورج وسوف على خشبة مسرح الحفل على كرسي متحرك نظرًا لحالته الصحية، وقدم لجمهوره العديد من الأغنيات من بينها: «يا بياعين الهوى، ويا ليل العاشقين، وبتعاتبني على كلمة، وقدك المياس، وطبيب جراح، وصابر وراضي» وغيرها.

أما وائل جسار فيستعد لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ، وذلك  بقيادة المايسترو عادل عياش، وفرقته الموسيقية، ويسبقه فاصلًا غنائيًا يحييه كل من؛ المطرب ياسر سليمان، والمطربة فرح الموجي، والمطرب أحمد عصام.

ومن المقرر أن يقدم وائل جسار، خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته ومن بينها: "غريبة الناس، بتوحشيني، جرح الماضي، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خليني ذكرى، مخبي إيه" وغيرها من الأغنيات.

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