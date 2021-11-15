مقتل 68 واستقالة قائد الجيش.. تفاصيل مذبحة سجن الإكوادور | فيديو

استقال قائد القوات المسلحة ورئيس مصلحة السجون في الإكوادور بعدما أسفرت مواجهات عنيفة في سجن جواياكيل عن مقتل 68 في صفوف السجناء.

ووفقا لوكالة فرانس برس، أعلنت رئاسة الإكوادور أن الرئيس جييرمو لاسو، قبِل استقالة الأدميرال خورخي كابريرا رئيس القيادة المشتركة، وبوليفار جارزون رئيس مصلحة السجون الوطنية، في اجتماع بشأن إجراءات لمنع المزيد من أعمال العنف في السجون مع وزيري الداخلية والدفاع وكذلك قائدي الجيش والشرطة.

وأسفر القتال الذي دار مطلع الأسبوع بين سجناء مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين ومتفجرات إلى مقتل 68 في صفوف السجناء، في سجن مكتظ في جواياكيل قبل أن تتمكن السلطات من استعادة السيطرة على المكان.

وهذا العام قتل نحو 300 سجين في مراكز احتجاز في الإكوادور حيث تقع اشتباكات عنيفة بين سجناء على صلة بعصابات المخدرات غالبا ما تتحول إلى أعمال شغب.

وكارثة سبتمبر هي إحدى أسوأ كوارث السجون في تاريخ أميركا اللاتينية، وأعمال العنف الأخيرة في سجن جواياكيل تشكل دليلا إضافيا على مدى تردي الأوضاع في سجون الإكوادور.