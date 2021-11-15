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رئيس التحرير
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برلمان

وزير المالية: 600 ألف فاتورة إلكترونية يوميا ونافذة جمركية واحدة لمتابعة الموانئ

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد  الدكتور محمد معيط وزير المالية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، متابعا:" فى بداية تطبيق المنظومة كان هناك 40 ألف فاتورة فى اليوم.

 

وقال خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.:"وصلنا حاليا إلى 600 ألف فاتورة فى اليوم الواحد، بمعدل 16 مليون فاتورة فى الشهر، وحققنا أخر 4 شهور معدل نمو 25% مقارنة بالعام الماضى".

 

وأشار  معيط إلى أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيتم ميكنة كافة الإجراءات الضريبية واكتمال المنظومة الضريبية بالكامل وميكنتها إلكترونيا بالكامل.


وقال " يتم العمل على الإيصال الإلكترونى لإنهاء ظاهرة عاوز تشترى بفاتورة ولا من غير، وتصبح جميع التعاملات على مرأى ومسمع المنظومة الجديدة، ومن خلال جهاز مشفر يعمل طوال الوقت لمنع التهرب الضريبى".

 

ولفت  وزير المالية إلي أنه تم شن عدد من الحملات على 14 ألف منشأة على مستوى الجمهورية خلال الفترة الأخيرة بعد طلب بيانات حول المنظومة الضريبية، اتضح أن هناك 55% من أصل هذه المنشآت غير مسجلة لا تمتلك رخصة، وتم تحصيل 300 مليون جنيه من هذه القطاعات، ومن خلال المنظومة الجديدة رصد الكمبيوتر ثلاثة آلاف حالة تهرب ضريبى سددت هذه المنشآت 4 مليارات جنيه.


وأوضح أن إجراءات المنظومة الجمركية الجديدة وكذلك المنظومة الضريبية شهدت العديد من التسهيلات التي يتم تقديمها حاليا في قطاع الصناعة. 

 وقال: بدأنا في إعادة النظر في المنظومة الجمركية، منذ ثلاث سنوات ونصف،  خاصة وأن القانون الحالي صادر منذ 63 عام ويتحدث عن أوضاع لم تعد موجودة حاليا، كما أن المصلحة  فقدت مع الوقت العديد من كوادرها، وخلال هذه الفترة ، شهدت الموانئ توسعات كبيرة وكذلك ازداد حجم التجارة المصرية، ومازال النظام القائم على التقدير الشخصي لـمأمور الجمارك.


وقال  معيط " وجدنا الإفراج الجمركي منقسم على عدة مراحل، تستغرق مدة تصل إلى 28 يوما، قبل الافراج، وحصرنا عدد الجهات التي تندرج تحت مسمى الجمارك، تصل إلى 53 جهة، ومن هنا اتضح أهمية ربط كل الموانئ بمنظومة واحدة، بحيث يتم انهاء اجراءات الافراج من أي مكان، عبر نافذة واحدة نرى منها كل الموانئ.


وتابع  معيط: " لا أبالغ في أننا وجدنا حاجات وصلت مصر في السبعينات والثمانينات ولسه موجودة في الجمارك حتى الآن ومسجلة في الدفاتر، والموظف اللي سجلها طلع معاش"
 

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