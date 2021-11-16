المشمش أهمها.. بعض المشروبات والأكلات التي تزيد من حليب الأم



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،بعض المشروبات والأكلات التى تزيد من حليب الأم .





هناك عدة أطعمة يجب على الأم تناولها، لتحفيز الغدد اللبنية وزيادة إدرار حليب الأم، ما يساعد في الحفاظ على تغذية الطفل وإرضاعهطبيعيًّا، منها:





الشوفان:

يعد الشوفان من أكثر الأطعمة الموصى بها لزيادة حليب الأم في أوروبا، فهو يحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن، وعلى كمية عاليةمن الألياف الغذائية التي تساعدك على الشبع لفترة طويلة، وعلى مركبات نشوية تدعى "بيتا- جلوكان" ترفع من تركيز هرمون الحليب.





ويحضّر الشوفان بالغليان في الماء أو الحليب، أو يمكنك رشه على العديد من الأطباق التي تحضرينها خلال اليوم، أو إعداد العديد منالوصفات المكونة من الشوفان في الأساس.





المكسرات:

تعد المكسرات النيئة غير المملحة من الأطعمة المحفزة للحليب، بالإضافة إلى أنها تحتوي على البروتينات والزيوت الصحية غير المشبعةوالأوميجا 3، المفيدة لنمو دماغ الطفل وجهازه العصبي،لذلك تناولي حفنة من المكسرات المختلفة كوجبة خفيفة بسيطة خلال اليوم، وخاصةاللوز والجوز.





الخضروات الورقية الخضراء: الخضروات الورقية الخضراء من أكثر الأشياء التي تدر الحليب، فهي تحتوي على نسب عالية من حمضالفوليك المهم لك ولطفلك.





بالإضافة إلى أنها مصدر مهم للإستروجين النباتي الذي يؤدي إلى زيادة حليب الأم ويساعد على عملية الرضاعة، ويعد مصدرًا جيدًاللكالسيوم والحديد وفيتامين "أ" و"ك".





ومن ضمن هذه الخضروات: السبانخ والجرجير والشبت والسلق والكرنب الأخضر والملوخية والبقدونس والخس والبروكلي.





المشمش:

يحتوي المشمش على الحامض الأميني "تريبتوفان"، ما يجعله أكثر أنواع الفواكه التي تحفز الجسم على إنتاج هرمون الحليب، ويزيد منكمية حليب الرضاعة.





بالإضافة إلى التمر والفواكه الطبيعية والفواكه المجففة بشكل عام، لأنها تساعد على إدرار الحليب.





الجزر والبطاطا والبنجر:

يحتوي الجزر على مادة الفيتو إستروجين، فضلًا عن أنه غني بالبيتا كاروتين وفيتامين "أ"، وهي عناصر تحتاجها الأم خلال فترة الرضاعة.





لذلك يعد الجزر من الخضروات المفيدة جدًّا للأم المرضعة، وخاصة عصير الجزر الذي يحسن إنتاج الحليب لديها. كما يحتوي كل منالبطاطا والبنجر على نسبة عالية من الحديد المهمة جدًّا لطفلك، لحماية طفلك الرضيع من الأنيميا وزيادة حليب الأم.





البروتينات:

يجب ألا يخلو غذاء الأم المرضعة من البروتينات، لأن نقص البروتين يؤثر على الحليب، ولذلك يجب أن تتناول الأم المرضع كمية بروتين كافية،والتي توجد في الدواجن والحليب ومشتقاته والبيض والكبد واللحوم بأنواعها، ما يساعد ويحفز على إنتاج الحليب في ثدى الأم. بالإضافةإلى المأكولات البحرية، وخاصة سمك السلمون، لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية وأوميجا 3، ما يساعد على إنتاج الهرموناتاللازمة لإفراز الحليب.





الأعشاب الطبيعية:





تعد هذه الأعشاب من أفضل مُدرات الحليب، ويُوصى بها للأم المرضع التي ترغب في زيادة كمية حليبها، ومن ضمن هذه الأعشاب: الكمونوالكراوية واليانسون والريحان والحلبة والنعناع والشمر والشعير والكركم والبابونج.





حبة البركة:

تساعد حبة البركة على إدرار اللبن لدى الأم بشكل ملحوظ، إذا ما تناولتها بمقدار ملعقة صغيرة يوميًّا، بالإضافة إلى أنها تُعد مصدرًا غذائيًّامهمًا للأم والطفل، لأنها تقوي جهاز المناعة وتحتوي على حمض الأرجينين، وهو ضروري جدًّا لنمو الطفل. ويمكن إضافتها مع العسل إلىكوب زبادي وتناوله في الإفطار أو العشاء، لما للعسل من فوائد أيضًا في زيادة حليب الأم والعمل على إدراره.





الخميرة:

من أكثر الأشياء التي تدر الحليب خميرة الخبز، إذ إنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للأمهات المرضعات، لأنها تساعدعلى زيادة الطاقة و إدرار المزيد من حليب الثدي.





البقوليات:

تحتوي البقوليات مثل العدس الأصفر والحمص على الألياف المفيدة للأم والطفل، التي تؤدي إلى زيادة حليب الأم، إضافة إلى أن الحمصيعمل أيضًا على زيادة إنتاج الحليب وإدراره، نظرًا لاحتوائه على الحامض الأميني "تريبتوفان" الذي يحفز إنتاج هرمون الحليب.





لذا فهو من الأغذية المثالية لزيادة إدرار حليب الرضاعة.





ولكن تابعي الأعراض التي تظهر على طفلك، فبعض الأطفال يُصابون بالغازات من البقوليات التي تتناولها الأم المرضع.