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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوي العاملة :

إنهاء المنازعات العمالية وديا قبل إحالتها للقضاء بسوهاج

صدى البلد

أكد الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج،  ضرورة إنهاء المنازعات العمالية بين طرفي العملية الإنتاجية بالتسوية الودية وعدم إحالتها للقضاء إلا في حال فشل التسوية الودية منعا لإطالة أمد المنازعة العمالية.

وشدد مدير المديرية علي الالتزام بدليل الإجراءات في مجال علاقات العمل، والذي يشترط حضور ممثل العمال من النقابات العمالية أو ممثل نقابي يرشحه الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج حال عدم وجود منظمة نقابية عمالية،  وممثل من منظمات أصحاب الأعمال المختصة . 

جاء ذلك خلال اجتماعه بمديري المناطق ومديري مكاتب تفتيش وعلاقات العمل بالمديرية، بحضور مدير عام رعاية القوي العاملة  أشرف كمال، ومدير عام شئون المناطق إلهام السيد،  ومدير مركز المعلومات، ومدير المتابعة بالمديرية  لبحث عدد من الموضوعات .

وكلف مدير المديرية إدارة رعاية القوي العاملة للتنسيق في هذا الأمر وعدم إحالة المنازعة للقضاء إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات .

كما تناول الاجتماع ضرورة تكثيف الندوات في المنشأت كثيفة العمالة  لتشمل الموضوعات الأكثر ورودا في المنازعات مثل حقوق العمال وواجباتهم، والجزاءات  ، والإيقاف عن العمل ، والفصل ، والأجور ، والإجازات وغيرها من الضوابط القانونية الواردة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حتي يتم زيادة التوعية للعمال وأصحاب الأعمال .

وتطرق الاجتماع لتنفيذ تكليفات وزير القوي العاملة محمد سعفان بتوفير فرص عمل جديدة ومتنوعة  تلبي احتياجات الشباب في القطاع الخاص والاستثماري والاهتمام بتوفير فرص عمل لائقة للمرأة ، فضلا عن استيفاء نسبة 5% الخاصة بذوي الهمم والعزيمة طبقا لقانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، مع التأكيد علي أن تكون فرص العمل تضمن الحد الأدنى للأجور ومتابعة طلبيات التوظيف التي تقدمها الشركات لضمان جديتها .

وفيما يخص نشاط التفتيش العمالي تم تكليف مديري المكاتب بضرورة التفتيش  علي المنشأت ذات الكثافة العمالية في المناطق الصناعية والحيوية داخل المحافظة بالحملات المشتركة ،ومتابعة تنفيذ المنشأت للإلتزام بعمل عقود عمل للعمال والتأمين عليهم  وحصول العمال علي شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة في المهن التي تتطلب ذلك . 

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة أن تكون كافة البيانات الخاصة براغبي العمل والمشتغلين مستوفية كافة البيانات اللازمة علي برنامج الإكسيل، وإرسالها بصفة مستمرة لمركز المعلومات بالمديرية بما يضمن سهولة إرسالها للإدارات المركزية المختصة بالوزارة .

  

 

 

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هشام أحمد أبوزيد سوهاج مديرية القوى العاملة المنازعات العمالية التسوية الودية دليل الإجراءات محمد سعفان وزير القوى العاملة

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