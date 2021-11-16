من سيارتها…منة فضالي تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

حرصت الفنانة منة فضالي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت منة فضالي في الصورة من سيارتها بإطلالة جذابة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.



أما من الناحية الجمالية، أعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها القصير المموج المنسدله، لفتت الأنظار بمكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة التي كشف عن جمال ملامحها.



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي فيلم «ميني بار» بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي وراندا البحيري، سيناريو وحوار طارق رمضان، إخراج محمد خضرى.



وبالنسبة للأعمال الدرامية حيث كان دورها في مسلسل «نسل الأغراب»، والمسلسل بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، ريم سامي، نجلاء بدر، دياب، من تأليف وإخراج محمد سامي.