منعت تلميذة من وضع المكياج.. تعليم القليوبية تشكل لجان للتحقيق في واقعة تعدى أهل طالبة على معلمة داخل مدرسة

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية انه تم تشكيل لجان للتحقيق فى واقعة قيام أهلية طالبة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة جزيرة النجدى بقليوب بسب رفض معلمة وضع للطالبة مكياج فى وجهها.

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وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل ثلاث لجان للتحقيق من قبل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لتقصى الحقائق بالواقعة، منوها أنه لا تهاون مع أى مخالف او مقصر وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مؤكدا ان أهلية الطالبة تعدو على المعلمات بالمدرسة كما اغلقوا أبوابها بالجنزير.



وشهدت مدرسة جزيرة النجدى للتعليم الأساسي التابعة لإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة حيث تعدت أسرة طالبة على المعلمين بالمدرسة بسبب رفض المعلمة وضع الطالبة مكياج فى وجهها.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز قليوب، يفيد ببلاغ النجدة من إدارة مدرسة جزيرة النجدى للتعليم الأساسى.



وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء دخول الطلبة الفصول فى أول حصة باليوم الدراسى وجدت المعلمة " س.ا" معلمة لغة عربية، قيام الطالبة " غ.م" فى الصف الخامس الابتدائى بوضع مكياج فى وجهها، وعندما اعترضت المعلمة وحاولت الحديث معها فوجئت برد فعل سيئ وقامت المعلمة بطردها من الفصل.



وحضرت أسرة الطالبة " والدتها وشقيقتها وشقيقها الطالب بالمرحلة الإعدادية" وقاموا باقتحام المدرسة من الباب الخلفى نظرا لغلق المدخل الاساسى للمدرسة بالجنازير والسب والقذف للمعلمات بالمدرسة، وحجز معلمة داخل الفصل، وتكسير احد أبواب الفصول تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.