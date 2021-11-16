عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يزور النادي المصري بدبي ويشارك في مباراة كرة قدم

صدى البلد

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، بزيارة النادي المصري بمدينة دبي علي هامش تواجده بدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

كان في استقبال الدكتور أشرف صبحي كل من المهندس أحمد أبو عجيلة رئيس النادي المصري، والقنصل العام بدبي، وعدد من مسئولي السفارة المصرية والجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالدور المتميز للنادي المصري بالإمارات والذي يجمع الجالية المصرية بالإمارات، ويقدم لهم خدمات اجتماعية وبرامج وأنشطة ثقافية  وفنية ورياضية من خلال مكوناته الإنشائية المتنوعة ما بين ملاعب رياضية وحمام سباحة، فضلاً عن إحياءه للفعاليات والاحتفالات المصرية.

من جانبهم، أعرب مجلس إدارة النادي المصري بدبي عن سعادتهم البالغة بزيارة وزير الشباب والرياضة للنادي خلال تواجده بدولة الإمارات، مؤكدين علي دور النادي الاجتماعي والرياضي لأبناء مصر المقيمين بدولة الإمارات الشقيقة، والعمل علي ترابطهم، وحرص الجالية المصرية علي الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم داخل النادي.

وشارك الدكتور أشرف صبحي في مباراة استعراضية في كرة القدم جمعت قدامي اللاعبين المتواجدين بدولة الإمارات.


 

ترشيحاتنا

بعد تألقه بقميص فرنسا.. أرقام ثيو هيرنانديز لاعب ميلان

قطار يطيح بسيارة ربع نقل ومصرع شخصين وإصابة 3 على مزلقان المناشي.. صور

فتح معبر رفح البري يدخل شهره السابع لعبور الأشخاص والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات

فى حالة واحدة.. سيد مشعل يترشح لرئاسة الزمالك

نقيب الصحفيين ينعى والد الكاتب عماد الدين حسين

الصحة: إصابة شخصين في حادث انفجار ماسورة غاز بمنزل بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

من جنسية عربية.. أول صور للإرهابي الذي فجر نفسه أمام مستشفى ليفربول|شاهد

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021 .. تعرف

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

انهيار جزئي لعقار بالجيزة عقب وقوع انفجار بسبب تسرب غاز

الجمع بين اثنين.. شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفي بالقانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسئول نظافة في الكويت يدهس العمال بسيارته أثناء مطالبتهم بأجورهم|فيديو صادم

طلعوا الدائري بـ جنيه و«النقل» تلغي مواقف الميكروباص أعلى الدائري| صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «بشير 22» بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

من جنسية عربية.. أول صور للإرهابي الذي فجر نفسه أمام مستشفى ليفربول|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. فيديو لبساط سحري يجوب شوارع دبي يثير ضجة على مواقع التواصل

فيديو جراف.. أهالي الفيوم يضبطون حرامي موبايلات ويربطونه في عامود

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «بشير 22» بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

شاهد رد مبروك عطية.. زوجتي ممتنعة عن معاشرتي إلا بعد سنوية والدها

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ