وزير الرياضة يزور النادي المصري بدبي ويشارك في مباراة كرة قدم

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، بزيارة النادي المصري بمدينة دبي علي هامش تواجده بدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

كان في استقبال الدكتور أشرف صبحي كل من المهندس أحمد أبو عجيلة رئيس النادي المصري، والقنصل العام بدبي، وعدد من مسئولي السفارة المصرية والجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالدور المتميز للنادي المصري بالإمارات والذي يجمع الجالية المصرية بالإمارات، ويقدم لهم خدمات اجتماعية وبرامج وأنشطة ثقافية وفنية ورياضية من خلال مكوناته الإنشائية المتنوعة ما بين ملاعب رياضية وحمام سباحة، فضلاً عن إحياءه للفعاليات والاحتفالات المصرية.

من جانبهم، أعرب مجلس إدارة النادي المصري بدبي عن سعادتهم البالغة بزيارة وزير الشباب والرياضة للنادي خلال تواجده بدولة الإمارات، مؤكدين علي دور النادي الاجتماعي والرياضي لأبناء مصر المقيمين بدولة الإمارات الشقيقة، والعمل علي ترابطهم، وحرص الجالية المصرية علي الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم داخل النادي.



وشارك الدكتور أشرف صبحي في مباراة استعراضية في كرة القدم جمعت قدامي اللاعبين المتواجدين بدولة الإمارات.



