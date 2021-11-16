غير مبشر.. إبراهيم سعيد يعلق على أداء منتخب مصر أمام الجابون

علق إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، علي أداء منتخب مصر في مباريات كأس العالم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتب إبراهيم سعيد في تويتة له: “اداء منتخب مصر غير مبشر المفروض كيروش يثبت بقي القوام الأساسي لمنتخب مصر المرحله القادمه صعبه جدا”.

وأحرز منتخب مصر الهدف الثاني في شباك الجابون، في المباراة التي تجمعهما، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

جاء الهدف الثاني للفراعنة، من تمريرة من أفشة لـ محمد صلاح اصطدمت بحارس الجابون، ودخلت المرمى.

يذكر أن منتخب مصر، حسم تأهله رسميا إلى المرحلة النهائية، بعد التعادل مع أنجولا 2- 2، في الجولة الماضية، من تصفيات كأس العالم.

وبدأ منتخب مصر مباراة الجابون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش - محمد حمدي .

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة ".

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - مروان حمدي - محمد شريف.

قائمة البدلاء:

محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد - أيمن أشرف - محمد النني - مصطفى محمد - محمود علاء - إمام عاشور - أحمد ياسين - مصطفى فتحي - محمد صلاح - محمد متولي "كناريا".

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022:

1- مصر : 11 نقطة

2- الجابون : 7 نقاط

3- ليبيا : 6 نقاط

4- أنجولا : 4 نقاط