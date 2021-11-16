تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يهزم الجابون 2-1 في مباراة تحصيل حاصل

فاز منتخب مصر على نظيره منتخب الجابون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

أحداث الشوط الأول:



بدأ منتخب مصر المباراة ضاغطا وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة بعد عرقلة مدافع الجابون لـ أحمد ياسر ريان، ليحولها محمد مجدي أفشة إلى هدف في الدقيقة الرابعة.

شهدت الدقيقة الـ 12 تمريرة عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق مروان حمدي لكن أنقذها حارس الجابون، قبل أن تصل إلى أحمد ياسر ريان.

أولى هجمات الجابون، كانت في الدقيقة 14، حيث توغل دينيس بوانجا في الجهبة اليمنى للفراعنة، وسدد الكرة، لكن الشناوي وتدخل في الوقت المناسب وتصدى للكرة.

وأهدر مروان حمدي هدف محقق لـ منتخب مصر في الدقيقة 23 ، بعد تمريرة رائعة من محمد حمدي من الجانب الأيسر، لكن مروان محسن “ الخالي من الرقابة تماما” وضعها برأسه بجانب القائم الأيمن لحارس الجابون.

وكاد محمد حمدي أن يضيف الهدف الثاني لمنتخب في الدقيقة 27 بعد تمريرة من عمرو السولية، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر.

سدد آرون مبينزا كرة من دخل منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بـ أحمد حجازي، وخرجت ركلة ركنية في الدقيقة 31.

توغل أحمد ياسر ريان في الدقيقة 33، وسدد تصويبة قوية، لكنها جاءت أعلى العارضة.

استحوذ منتخب مصر على الكرة بعدها، لعدة دقائق لكن دون خطورة على مرمى الجابون.

شهدت الدقيقة 41 كرة عرضية لـ منتخب مصر من الجانب الأيسر، لكن مروان حمدي وضعها برأسه سهلة في يد حارس الجابون.

الشوط الثاني:



سجل منتخب الجابون هدف التعادل، في الدقيقة 54، من كرة عرضية، اصطدمت بدفاع منتخب مصر، ليضعها جيم ألفينيا لاعب منتخب الجابون في الشباك في الدقيقة 54.

وشهدت الدقيقة 59 دخول محمد صلاح بديلا لـ محمد شريف، ومصطفى فتحي بدلا من عمرو السولية، وإمام عاشور بديلا لـ أحمد ياسر ريان.

توغل مصطفى فتحي من الجانب الأيمن، في الدقيقة 63، لكنه سدد كرة ضعيفة في يد حارس الجابون.

أحرز منتخب مصر الثاني، من تمريرة من أفشة لـ محمد صلاح اصطدمت بمدافع الجابون يوهان أوبيانج ، ودخلت المرمى، في الدقيقة.

وغادر بوانجا لاعب الجابون على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 86، بسبب تدخل عنيف مع حمد حمدي، ليغادر ملعب المباراة.

يذكر أن منتخب مصر، حسم تأهله رسميا إلى المرحلة النهائية، بعد التعادل مع أنجولا 2- 2، في الجولة الماضية، من تصفيات كأس العالم.

وبدأ منتخب مصر مباراة الجابون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش - محمد حمدي .

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة ".

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - مروان حمدي - محمد شريف.

قائمة البدلاء:

محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد - أيمن أشرف - محمد النني - مصطفى محمد - محمود علاء - إمام عاشور - أحمد ياسين - مصطفى فتحي - محمد صلاح - محمد متولي "كناريا".

ترتيب مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022:

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة 14 في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد الجابون عند 7 نقاط.

