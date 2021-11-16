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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة 3 سيدات سقطت عليهن شرفة عقار في الجيزة

صدى البلد

طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة 3 سيدات أصبن في سقوط "بلكونة" عليهن من أحد العقارات، خلال سيرهن بالصدفة بمنطقة الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقي قسم شرطة الجيزة بلاغا بإصابة 3 سيدات سقطت عليهن "بلكونة"، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.
وبعمل التحريات تبين أنه خلال مرور المصابين سقطت عليهم بلكونة من أحد العقارات.

وكشفت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تنسيقا مع حي جنوب ملابسات انهيار شرفة العقار.

تبين بالفحص انهيار شرفة بالطابق الأخير للعقار رقم (2) مكون من أرضي و6 طوابق (مكرر) بشارع همدان ناصية شارع الهرم.

الحادث أسفر عن إصابة سيدتين تصادف مرورهما بالشارع وهما صباح سليمان محمد ٧٠ سنة وسامية جمال 55 سنة، وإصابة مالكة الشقة جيهان بشرى ٧٠ سنة موظفة بالمعاش.
كان أصيب شخصين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار جزئي لعقار سكني بسبب انفجار ماسورة غاز، بمنطقة بولاق الدكرور، في محافظة الجيزة.

وانتقل رجال الحماية المدنية ومسئولو الحي إلى مكان البلاغ، وأسفر الحادث كما ذكر شهود عيان عن إصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد انفجار ماسورة غاز مما أدى إلى انهيار جدران وحوائط عقار في بولاق الدكرور.

انتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة، ومسئولو الحي إلى محل الواقعة، وتبين أن تسرب غاز أدى إلى انفجار ماسورة الغاز، مما تسبب في تصدع جدران وحوائط العقار وسقوط جزء منها.

وأسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعاينة المكان، لكشف كافة الملابسات.

 

جرى استدعاء سيارة إسعاف وتقديم الإسعافات الاولية للمصابين قبل نقلهن إلى مستشفى أم المصريين لتوقيع الكشف الطبي عليهن.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق

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