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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أبرزها الفشار والشيكولاتة.. دراسة جديدة تكشف أفضل الأطعمة والمشروبات لصحتك

أطعمة تحافظ على الصحة
أطعمة تحافظ على الصحة

يعتبر الغذاء والأطعمة التي نتناولها هي الطريقة الأسهل للحفاظ على الصحة.. وقام فريق من الباحثين في كلية فريدمان لعلوم وسياسات التغذية بجامعة تافتس في بوسطن، بولاية ماساتشوستس الأمريكية، بعمل بحث دراسي يصنف أفضل أنواع المأكولات والمشروبات المفيدة للصحة، وهو ما سنقوم بتوضيحه في الموضوع التالي.

 

أطعمة تحافظ على الصحة

وقام الباحثون باختبار وتحديد 8032 نوعاً من الأطعمة والمشروبات باستخدام خوارزمية من 54 سمة مختلفة لكل عنصر لترتيبهم من الأفضل إلى الأسوأ جاء، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وفقا لما نشر في صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، ومن أبرز هذه الاطعمة ما يلي :
 

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1- منتجات الألبان :
ويعتبر الزبادي اليوناني العادي هو أفضل مصدر جيد للكالسيوم لصحة العظام ويوفر اليود والفيتامينات D وB2 و B12 والزنك وكذلك البكتيريا المفيدة لصحة الأمعاء، أما شرائح الجبن المطبوخة فكانت على رأس القائمة من حيث الأسوأ فهي غنية بالملح وأحياناً مع إضافة السكر والنكهات المضافة.

2- الخبز والحبوب من القمح الكامل :
ويعتبر الخبز و الحبوب المصنوعة من القمح الكامل بنسبة 100 في المائة مع 6 غرام من الألياف مفيد بشكل أكبر، لأنه يحسن صحة القناة الهضمية ويساعد على السيطرة على الكوليسترول.

3- عصير الكرفس :
ويأتي عصير الكرفس على رأس قائمة أفضل العصائر التي يمكن تناولها إذ يحتوي على نسبة عالية من الماء ويحتوي على مضادات الأكسدة بالإضافة إلى البوتاسيوم وفيتامين K.

 

أطعمة تحافظ على الصحة


4- الكينوا والأرز البني :
وتصدرت “الكينوا” قائمة الحبوب من حيث الأفضل، إذ تحتوي على نسبة عالية نسبياً من البروتين بكميات كافية من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، وبعض فيتامينات ب ، والبوتاسيوم ، وفيتامين هـ ، ومضادات الأكسدة المختلفة لمكافحة الأمراض، ويأتي الأرز البني في المرتبة الثانية من حيث الأفضل، إذ يوفر 1.7 غرام من الألياف لكل 100 غرام سعرات حرارية ، إضافة إلى كميات صغيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد.

5- الفواكه :
وتعتبر أفضل أنواع الفواكه التي يمكن تناولها ومن أبرزها، التوت الأسود، والتوت البري، والغريب فروت، والتوت، والليمون، والبرتقال، فهي من أفضل المركبات النباتية المفيدة والمضادة للأكسدة والألياف بالإضافة إلى السعرات الحرارية المنخفضة.

6-  الشوكولاتة الداكنة والفشار :
وتوفر الشوكولاتة الداكنة البروتين والكالسيوم، كما يعتبر الفشار من أفضل الوجبات الخفيفة التي تعتبر صحية وخفيفة .

أطعمة المأكولات المشروبات أخطاء تدمر صحتك الألبان القمح الكرفس

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