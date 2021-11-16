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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردني فلسطيني.. تركيا تعتقل مشتبها به في اغتيال رئيس هايتي

صدى البلد

ألقت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على مشتبه به في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويرز في يوليو الماضي.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، ألقت السلطات التركية في إسطنبول القبض على مشتبه به في عملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز على يد أفراد القوات الخاصة المسلحة.

وأوقف سمير حنظل، الذي كان مسافرا بجوازي سفر هايتي وأردني ووثيقة سفر فلسطينية الإثنين، لدى وصوله من الولايات المتحدة إلى مطار إسطنبول، قبل زجه في سجن بـ مالتيب في ضواحي إسطنبول.

ورحب كلود جوزيف وزير خارجية هايتي عبر "تويتر" باعتقال سمير حنظل قائلا:"أحد أبرز الأشخاص المعنيين بالتحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز".

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وفي أكتوبر الماضي، أُلقي القبض في جامايكا على عسكري كولومبي سابق مطلوب في هايتي على خلفية اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.

واحتُجز ما لا يقل عن أربعة من كبار المسؤولين عن إنفاذ القانون في هايتي، واعتُقل أكثر من 40 شخصا في إطار التحقيق باغتيال الرئيس.

اغتيال رئيس هايتي مشتبه به السلطات التركية هايتي

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