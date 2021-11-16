تخريب الفضاء.. فرنسا تنتقد روسيا بعد تدمير قمر صناعي خارج الخدمة

علقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، على تدمير روسيا لقمر صناعي خارج الخدمة، منتقدة الأمر واصفة إياه بتخريب الفضاء.

وقالت الخارجية الفرنسية إن تدمير روسيا لقمر صناعي عمل غير مسؤول ومزعزع للاستقرار.

كما ذكرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي على حسابها بموقع “تويتر” قائلة: "الفضاء هو منفعة عامة تخص 7.7 مليار نسمة على كوكبنا.. يتحمل مخربو الفضاء مسؤولية كبيرة عن توليد الحطام الذي يلوث ويعرض رواد الفضاء والأقمار الصناعية لدينا للخطر".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، أعلن تدمير قمر صناعي روسي خارج الخدمة، مؤكدا أنه لا يشكل أي تهديد أو خطر للأنشطة الفضائية.

وحسب قناة "روسيا اليوم" ، قال شويجو في تصريح اليوم الثلاثاء: "لقد اختبرنا بالفعل نظاما واعدا بنجاح.. لقد أصاب القمر الصناعي القديم بدقة متناهية".

يأتي ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، أن إصابة قمر صناعي خارج الخدمة في اختبار لمنظومة صاروخية روسية تسبب في تناثر الحطام بالقرب من محطة الفضاء الدولية، لافتين إلى أن هذا من شأنه يشكل تهديدا لسلامة الأنشطة الفضائية.

واعتبرت واشنطن، أن هذه الخطوة تمثل تهديدا لمصالح كل دول العالم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نفذت روسيا اختبارا لتدمير قمر صناعي. الاختبار خلف أكثر من 1500 قطعة من الحطام المداري ومئات الآلاف من قطع الحطام المداري الأصغر التي تهدد مصالح كل الدول".

وتابع: "هذا الاختبار سيزيد بشكل واضح من خطورة وصول رواد الفضاء إلى المحطة الدولية، بجانب أنشطة الرحلات الفضائية البشرية الأخرى".

وأكد المتحدث، أن واشنطن سوف تعمل مع الحلفاء على الرد على تلك الخطوة الروسية.