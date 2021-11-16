الأوقاف تعلن أسماء التصفية النهائية في مسابقة الفهم المقاصدي

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء من لهم حق دخول التصفية النهائية لمسابقة الفهم المقاصدي للسنة النبوية لعام1443هـ - 2021 وسيكون اختبارهم تحريريًّا يوم الأربعاء الموافق 8/ 12/ 2021م , في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمسجد النور بالعباسية.

المرشحون للتصفية النهائية

وبيانهم كالتالي :

1. سعيد محمد سعيد يوسف الفقي الإسكندرية إمام وخطيب

2. بلال محمد رمضان محمد الإسكندرية معلم مساعد قرآن كريم

3. محمد عيد محمد مصطفى الإسكندرية إمام وخطيب

4. أحمد فتوح أحمد برهامي الدخاخني الإسكندرية إمام وخطيب

5. منال أحمد محمد السيد الإسكندرية بكالوريوس إعلام

6. صالح محمد حسن طه الإسكندرية ليسانس شريعة

7. محمد محمد عطية أحمد الإسماعيلية إمام وخطيب

8. محمد سعيد السيد الروبي الإسماعيلية إمام وخطيب

9. مصطفى منير محمد السيد الإسماعيلية إمام وخطيب

10. طه عادل عبد الله عبد الحميد الإسماعيلية لا يعمل

11. عبد الله حسين محمد قناوي أسوان إمام وخطيب

12. إسلام حامد محمود خليل أسوان إمام وخطيب

13. حازم مصطفى أحمد علي أسوان إمام وخطيب

14. سعيد محمد محمد محمد عبد الحليم أسيوط إمام وخطيب

15. سيد محمد عبد الحكيم أبو زيد أسيوط إمام وخطيب

16. محمود علي بيومي عبد الحافظ أسيوط إمام وخطيب

17. محمد عبد النبي أحمد عبد السلام أسيوط إمام وخطيب

18. أحمد علي أحمد فراج أسيوط إمام وخطيب

19. صلاح محمد عبد الواحد حسن أسيوط إمام وخطيب

20. نصر محمود عبد الموجود أسيوط إمام وخطيب.

21. خالد إبراهيم رمضان محمد أسيوط إمام وخطيب

22. محمد أحمد زين خليفة أسيوط إمام وخطيب

23. أحمد طه محمد حسن أسيوط مدرس مساعد

24. الحسين أحمد محمد رمضان الأقصر إمام وخطيب

25. أحمد مصطفي سعد محمد الأقصر إمام وخطيب

26. محمود علي أحمدإبراهيم الأقصر إمام وخطيب

27. أحمد جابر عبد الحارث خليل الأقصر إمام وخطيب

28. الحسن علي حسن أحمد الدربي الأقصر مفتش دعوة

29. حسن منصور محمد أحمد الأقصر إمام وخطيب

30. العادلي حسن عبد الرحمن محمد الأقصر إمام وخطيب

31. علي محمود طه يونس الأقصر إمام وخطيب

32. عبد الله سيدأحمدعبد الحليم سعد الأقصر إمام وخطيب

33. محمد علي أبو الوفا جادالرب الأقصر إمام وخطيب

34. ناصر سالم سليم حسن البحرالأحمر إمام وخطيب

35. حامد محمد حامد غانم البحيرة إمام وخطيب

36. يحيى عبد العاطي السيد البحيرة رئيس قسم

37. أحمد صبحي محمد عياد البحيرة إمام وخطيب

38. محمود أحمد عبد الرسول عفيفي البحيرة إمام وخطيب

39. محمد سعيد سعد عبدالغفار البحيرة إمام وخطيب

40. إبراهيم يوسف إبراهيم حمادي البحيرة إمام وخطيب

41. كامل جمعة أنور الفخراني البحيرة إمام وخطيب

42. محمود شعبان أحمد عبده البحيرة إمام وخطيب

43. أحمد عبد المنعم عبد الحفيظ أبو فية البحيرة إمام وخطيب

44. محمد ماهر منسي علي القدم البحيرة إمام وخطيب

45. محمد منصور عبدالعزيز حامد البحيرة إمام وخطيب

46. أحمد سعد يوسف فرج البحيرة إمام وخطيب

47. محمد أحمد درويش محمد بني سويف إمام وخطيب

48. إسراء شعبان رمضان عبد الستار بني سويف طالبة

49. سعد قرني جابر أبو حامد بني سويف إمام وخطيب

50. محمد كمال الدين يس عبد الفتاح بني سويف طبيب بشري

51. بطل حلمي رمضان عبد العال بني سويف معلم لغة عربية

52. رجب عبد النبي رجب متولي بني سويف إمام وخطيب

53. عمر صابر عبد الله عبد الوهاب بني سويف إمام وخطيب

54. أسامة عبد العظيم أحمد سيد بني سويف إمام وخطيب

55. سعودي السيد عبد الوهاب يوسف بني سويف إمام وخطيب

56. جابر محمد محمود فخر الدين بني سويف إمام وخطيب

57. محمود صالح محمود محمد بني سويف إمام وخطيب

58. حمادة محمد عبد المنعم العنتبلي بورسعيد مفتش

59. هشام أحمد محمدين مرزوق بورسعيد إمام وخطيب

60. محمد محمد إبراهيم الحديدي بورسعيد إمام وخطيب

61. نرمين فايز محمد السيد يوسف بورسعيد أخصائي

62. هداي سامي السيد محمود عبد القادر بورسعيد طالبة

63. حلمي محمود السباعي الدناصوري جنوب سيناء مدير إدارة

64. مصطفى عبد المعطي سيد أحمد هاشم جنوب سيناء إمام وخطيب

65. عبد القادر جمال الدين مصطفى محمد عطية جنوب سيناء لا يعمل

66. أحمد عادل إسماعيل سلامة الجيزة إمام وخطيب

67. يوسف محمد محمد علي الجيزة إمام وخطيب

68. عماد محمد السيد مجاهد الجيزة إمام وخطيب

69. محمد رمضان محمد سلمان دسوقي الجيزة دعوة إسلامية

70. إسلام ماهر عبد الجيد شعبان الجيزة إمام وخطيب

71. السيد إبراهيم حسن محمد الجيزة إمام وخطيب

72. سحر محمد شوقي جعيصة الجيزة واعظة متطوعة

73. إبراهيم رمضان عبد القادر الباز الدقهلية مدرس مساعد /أصول الدين

74. محمد مصطفى أنور مصطفى الدقهلية مفتش

75. محمد سعد معوض المتولي الدقهلية إمام وخطيب

76. محمد سماحة محمد رزق عوض الدقهلية إمام وخطيب

77. محمد أحمد السيد الجد الدقهلية إمام وخطيب

78. محمود عبد الفتاح عبد المعطى إبراهيم الدقهلية إمام وخطيب

79. أسامة أشرف الحسيني شميس الدقهلية واعظ عام

80. عبد المقصود أحمد عبد المقصود رخا الدقهلية إمام وخطيب

81. أحمد الشربيني الشربيني شلبي دمياط إمام وخطيب

82. ياسين نبيل عبد الله الأمير دمياط رئيس قسم

83. أحمد ممدوح محمد عبد الحميد دمياط إمام وخطيب

84. محمد مصطفى أحمد عباس دمياط خطيبمكافأة

85. محمد رمضان عبد العظيم متولى سوهاج إمام وخطيب

86. حسن عبد المنعم أحمد حسين سوهاج إمام وخطيب

87. عبد النعيم أحمد مصطفى محمد سوهاج إمام وخطيب

88. الحسيني هاشم محمود عبد المولى سوهاج إمام وخطيب

89. حمادة حسن علي يونس سوهاج إمام وخطيب

90. ياسين معوض عبد الهادي فايد سوهاج إمام وخطيب

91. أحمد محمد محمد محمد بخيت سوهاج إمام وخطيب

92. السيد أحمد أحمد سعيد سوهاج إمام وخطيب

93. محمد السيد محمد محروس سوهاج إمام وخطيب

94. طارق رسلان محمود رسلان سوهاج إمام وخطيب

95. عمر عبد العزيز عمر حسن سوهاج إمام وخطيب

96. محمد إبراهيم عبده رمضان السويس إمام وخطيب

97. عمر صبحي أبو عجوة علي السويس إمام وخطيب

98. أشرف محمد أبو هاشم الشرقية إمام وخطيب

99. علي عبد الرحمن علي محمد الشرقية إمام وخطيب

100. محمود عبد العظيم محمد الطاهر الشرقية إمام وخطيب

101. بهجات السيد يوسف يوسف الشرقية مفتش دعوة

102. أحمد علي محمد محمد حسيني الشرقية إمام وخطيب

103. عمر عبد العظيم محفوظ عطية الشرقية إمام وخطيب

104. وليد عيد السيد عبد ربه الشرقية إمام وخطيب

105. أحمد عطية عبد الهادي سعد الشرقية إمام وخطيب

106. رائد عبيد سلامة عبد العال شمال سيناء إمام وخطيب

107. عبد الفتاح أحمد إسماعيل الكريمة شمال سيناء إمام وخطيب

108. رأفت عبد الستار سيد أحمد محمد الخطيب الغربية مدرس مساعد بجامعة الأزهر

109. حامد سراج الدين حامد شرف الغربية مدرس مساعد بجامعة الأزهر

110. عبد الله السيد علي رحيم الغربية منتدب للعمل بالديوان العام

111. أحمد محمد عبد الرحمن مصطفى الغربية إمام وخطيب

112. أحمد حمدين عبد الله شحببة الغربية إمام وخطيب

113. أحمد فوزي محمد الشاعر الغربية إمام وخطيب

114. سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد عبد الواحد الغربية إمام وخطيب

115. رضا محمد ولي الدين عبد العاطي حسين الغربية إمام وخطيب

116. محمد عبد السلام محمد سالم الغربية إمام وخطيب

117. زكية عبدالله عبدالمجيد فايد الغربية مهندسة مدنى

118. شيماء عبد المعطي عبد الباسط جاد الغربية طبيبة عيون

119. محمد أشرف محمد أبو عمر الغربية طالب

120. أحمد إبراهيم محمد شرف الدين الغربية إمام وخطيب

121. إيمان الشحات محمد علي أبو القاسم الغربية طبيبة امتياز أسنان

122. شعراوي رمضان عطية الفيوم إمام وخطيب

123. محمود محمد أمين جاب الله الفيوم مدير إدارة

124. أحمد عبد المنعم عبد الله عثمان الفيوم إمام وخطيب

125. محمود سيد محمد جودة الفيوم إمام وخطيب

126. محمد سالم محمد عثمان الفيوم إمام وخطيب

127. أحمد محمد علي صالح الفيوم إمام وخطيب

128. عمرو خميس فؤاد عمار الفيوم إمام وخطيب

129. حسن شعبان سيدأبو يكر الفيوم إمام وخطيب

130. محمد عبد السلام عبد الحميد جودة الفيوم معلم أول لغة عربية

131. سامح ممدوح رشاد محمد القاهرة إمام وخطيب

132. حسن محمد عبد المعبود محمد القاهرة إمام وخطيب

133. عبد الرحمن سليمان عبد الغني محمد سليمان القاهرة طالب

134. محمد إبراهيم أحمد رجب القاهرة الديوان العام -الأوقاف

135. إبراهيم بيومي بيومي سيد القاهرة إمام وخطيب

136. منال إبراهيم شبيب عامر القاهرة واعظة متطوعة

137. أحمدإبراهيم محمد إبراهيم القليوبية إمام وخطيب

138. فارس خالد محمد حماد إسماعيل القليوبية إمام وخطيب

139. محمد منصور عثمان عبد الرحمن القليوبية رئيس قسم

140. محمد مجدي غنيم عوض القليوبية إمام وخطيب

141. أيمن يحيى السيد نصار القليوبية إمام وخطيب

142. حاتم سعيد سليمان عواد القليوبية مفتش

143. عامر عبد العليم فرغلي علي القليوبية إمام وخطيب

144. سعيد إبراهيم محمد محروس القليوبية إمام وخطيب

145. صلاح أحمد محمد الشيخ يوسف القليوبية إمام وخطيب

146. صالح إبراهيم محمد المدبولي القليوبية إمام وخطيب

147. عبد الرحيم محمد حمدي أبو الفتوح محمد القليوبية إمام وخطيب

148. ياسر السيد بيومي السيد القليوبية إمام وخطيب

149. ضاحي كمال الدين أمين قنا إمام وخطيب

150. أحمد ضيفي محمود قنا مدير إدارة الهندسية

151. محمد خليفة محمد سيد قنا إمام وخطيب

152. خديجة حمدي أبو زيد قنا محامية

153. مرتضى أبو الحجاج محمد قنا شريعة وقانون

154. عبد الله كرم عبد النعيم قنا طالب

155. بلال محمد السيد جمعة كفر الشيخ طالب

156. مصطفى محمد مصطفى عبد الله كفرالشيخ إمام وخطيب

157. أحمد محمد عبد الفتاح عبد الحميد كفر الشيخ إمام وخطيب

158. محمد السيد أحمدجمعة كفرالشيخ إمام وخطيب

159. جمال عبد الوهاب محمود الأسطى كفر الشيخ إمام وخطيب

160. صلاح علي محمد بدر كفرالشيخ إمام وخطيب

161. محمد مصطفى إبراهيم بكري كفرالشيخ إمام وخطيب

162. أنس إبراهيم السيد الشهاوي كفر الشيخ إمام وخطيب

163. محمد السيد سليم عيادة مطروح إمام وخطيب

164. المأمون أحمد عبد العاطي الصباغ مطروح إمام وخطيب

165. سهير عبد المحسن أحمد سنهوري مطروح واعظة متطوعة

166. محمد رضا عبد الحميد محمد فرج مطروح إمام وخطيب

167. عزالدين فتحي عبد العال عبد العال مطروح إمام وخطيب

168. أيمن رجب عبد السميع محمد المنوفية إمام وخطيب

169. أحمد سعيد أبو اليزيد المنوفية إمام وخطيب

170. علي محمد متولي عمارة المنوفية إمام وخطيب

171. عبد القوي ممدوح شرف المنوفية خطيب مكافأة (تعاقد)

172. صفاء محمد فؤاد محمد ذكري المنوفية دكتور صيدلي

173. ياسر محيى الدين محمد الطواب المنوفية إمام وخطيب

174. آمال جابر كامل موسى المنيا معلم كبير بالتربية والتعليم

175. حمادة عبدالرحيم أحمد محمد المنيا إمام وخطيب

176. عاصم علاء الدين عبدالعليم عثمان المنيا إمام وخطيب

177. محمود عبدالعال عبدالمحسن جاد المنيا إمام وخطيب

178. ممدوح رضا محمود محمد المنيا إمام وخطيب

179. حجاج حسني محمد عبدالعظيم المنيا إمام وخطيب

180. طه عبد الخالق إبراهيم محمد المنيا إمام وخطيب

181. محمود حسن عبدالحميد سلمان المنيا إمام وخطيب

182. محمد محمد زكي محمد المنيا إمام وخطيب

183. ياسر ربيع أحمد محمد المنيا إمام وخطيب

184. أحمد حنفي أبو بكر محمد الوادي الجديد إمام وخطيب

185. فرج صابر محمد عبد المنعم الوادي الجديد إمام وخطيب

186. إهداء عبد المنعم محمد عبد الناصح الوادي الجديد طالبة

187. أبو بكر إبراهيم عبد العليم مبارك الوادي الجديد إمام وخطيب