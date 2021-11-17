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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تعلن إنقاذ 272 مهاجراً حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا

فرنسا تعلن إنقاذ
فرنسا تعلن إنقاذ 272 مهاجراً حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا

أعلنت فرنسا أنها أنقذت الثلاثاء قبالة مضيق "با دو كاليه" في بحر المانش، 272 مهاجراً أبحروا على متن قوارب متهالكة من ساحل البلاد الشمالي في محاولة للوصول إلى بريطانيا.

 

وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال في بيان، إن المركز الإقليمي لعمليات المراقبة والإنقاذ تلقى ليل الاثنين الثلاثاء، بلاغات عن قوارب عديدة تواجه صعوبات قبالة مضيق با دو كاليه، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ التي أطلقت على الأثر تواصلت خلال نهار الثلاثاء.

 

وذكر البيان أن زورقاً تابعاً للدرك البحري أسعف 48 شخصاً خلال 3 عمليات إنقاذ، كما أحصت المديرية ما مجموعه 10 عمليات إنقاذ عن بُعد، نفذت إحداها سفينة تجارية.

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وحسب البيان فقد نقل جميع المهاجرين الذين تم إنقاذهم وعددهم 272 شخصاً إلى مرافئ كاليه ودونكيرك وبولونيي-سور-مير وتولت أمرهم شرطة الحدود وفرق الإطفاء.

 

ومنذ نهاية 2018 تزايدت عمليات عبور المانش باتجاه المملكة المتحدة، على الرغم من التحذيرات المتكررة من السلطات التي تشدد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور والتيارات القوية وحرارة المياه المنخفضة.

 

وتقول السلطات الفرنسية إن نحو 15400 مهاجر حاولوا عبور المانش في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينهم 3500 "كانوا يعانون من مصاعب حين أنقذوا" وأُعيدوا إلى السواحل الفرنسية.

المانش بحر المانش فرنسا بريطانيا أزمة الهجرة المهاجرين الهجرة

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