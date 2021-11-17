متحدث تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم أضاف العديد من السياسات الشبابية على أجندة الحكومات

أشاد مصعب أمين المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإعلان الأكاديمية الوطنية الجهة المنظمة لمنتدى شباب العالم عن إقامة النسخة الرابعة منه يناير القادم؛ مشيرا إلى أن القيادة السياسية أضافت عبر المنتدى وتوصياته الختامية التي يعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من السياسات الشبابية على أجندة حكومات دول مختلفة.

وقال أمين في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء إن منتدى شباب العالم يترجم عمليا اهتمام القيادة السياسية المصرية بقضايا الشباب على كافة المستويات بما فيها الدولي، وثقتها كذلك في الشباب المصري لتمثيل بلدهم.

وأضاف أن إعلان إقامة النسخة الرابعة من المنتدى يتوج نجاح الجهود المصرية في مكافحة فيروس كورونا وصمود سياساتها أمام التحديات التي فرضتها الجائحة، ولا شك أن الإجراءات الاحترازية التي استعدت بها اللجنة المنظمة ستفوق تطلعات ضيوف المنتدى وشركاء النجاح من مختلف دول العالم.

وأوضح أن هذه النسخة تأتي بعد العديد من المستجدات في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على كافة الأصعدة في مقدمتها أوضاع العالم ما بعد كورونا التي ستحتل صدارة أجندة المنتدى إلى جانب محاور أخرى.. منوها بأن هذه النسخة تأتي أيضا بعد أشواط كبيرة قد قطعتها مصر إلى الأمام في العديد من المجالات.

وتابع: "نحن نحمل مسئولية عرض تجربتنا على النماذج الشبابية من مختلف دول العالم الذين سيلعبون دورا سياسيا في بلادهم مستقبلا، لذلك فحرصنا على الالتقاء المستمر بشباب العالم عبر هذا المنتدى يعد مسئولية شبابية مصرية على عاتقنا نحو قضايانا المشتركة، خاصة بعد اعتماد لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب".

ولفت إلى أن المنتدى أصبح يمثل نقطة مصرية لتلاقي الخبرات حول العالم، بالإضافة لكونه منصة إعلان دولي لأفكار الشباب بمختلف القضايا الإنمائية، مرورا بحالة الإقبال الثقافي التي صنعها، منوها بأن كل هذا يرسخ حضورا على المستوى الدولي في شئون الشباب يحملنا المسئولية التي تليق بمكانة مصر وريادتها.. منوها بأن منتدى شباب العالم يعكس الدور الذي سوف تضطلع به مصر في تنفيذها كالتزام أولي منها تجاه شبابها وشباب العالم إلى جانب الدور المشترك مع دول أخرى.

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أعلنت أول أمس عودة انعقاد النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة (10 - 13) يناير 2022.. كما أعلنت إدارة منتدى شباب العالم فتح باب التسجيل للشباب الراغبين في حضور فعاليات المنتدى من مصر وكافة دول العالم بدءا من 15 نوفمبر الجاري على أن يستمر باب التسجيل مفتوحا لمدة شهر.

و يعد منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق للمنتدى عبر ثلاث نسخ خلال الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم لتعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

يذكر أن المنتدى قد استضاف ما يزيد على 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة حول العالم، ونال العديد من الإشادات الدولية بالإسهامات التي قدمها المنتدى بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الدورة الحادية والأربعين، بالإضافة بالإضافة اعتماد المنتدى بنسخه الثلاث كمنصة دولية للحوار بين شباب العالم في الأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اعتماده كمنصة دولية للحوار وتمكين الشباب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والخمسين.