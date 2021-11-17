العربية للتصنيع تستقبل سفير بلغاريا لبحث الشراكة في مجالات الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا

استقبل اليوم الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع , السيد" ديان أنجيلوف كاتراتشيف "سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة ويرافقه كل من الملحق العسكري والمستشار التجاري بالسفارة .

عرض خلال اللقاء رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا , كما تم بحث سبل تعزيز الشراكة مع كبري الشركات البلغارية في العديد من مجالات الصناعة الدفاعية والمدنية ، بما في ذلك تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع.

في هذا الصدد، أكد " التراس"أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا لأهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين البلدين من خلال اللجنة المصرية البلغارية , وكيفية الإستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة .

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات البلغارية ، لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، لافتا إلى بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك في السوق المصرية والأفريقية والعربية.

من جانبه , أكد السيد "ديان أنجيلوف كاتراتشيف" أن النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كافة المجالات، جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة ومنها البلغارية لتعزيز التعاون المشترك في ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادي الذى تتمتع به مصر حالياً، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها برئاسة الرئيس "عبد الفتاح السيسي".

الإنجازات والمشروعات القومية

كما أشاد " كاتراتشيف " بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية ، وهو ما يشجع كبري الشركات البلغارية إلي عقد الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك, لافتا إلي اهتمام كبار المسئولين البلغاريين بحضور معرض مصر الدولي للدفاع والأمن ايدكس 2021 في دورته الثانية بالقاهرة وعقد مباحثات مشتركة مع العربية للتصنيع لتعزيز أوجه التعاون في مجال الصناعات الدفاعية .