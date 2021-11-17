غلق وتشميع ثلاثة مراكز دروس خصوصية في بني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، بالاشتراك مع الجهات التنفيذية، حملة لغلق وتشميع ثلاثة مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة الشبان المسلمين لمخالفة التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.

وحسب بيان لمدينة بنى سويف، قامت الوحدة المحلية بإزالة كشك بدون ترخيص بشارع حمدان من البشري، بينما قامت إدارة الحدائق بتجميل شارع الإبراهيمية بزراعة بعض نباتات الزينة وري الأحواض بطريق عبد السلام عارف، كما قامت شبكة الكهرباء الداخلية برفع كفاءة وحدات الإنارة العامة بمنطقة الحميات وطريق السادات ومحيط نادي المهندسين وطريق الفيوم القديم والحي الغربي.

في حين تقوم الوحدات القروية برفع المخلفات وصيانة الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة في المهد، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية بياض العرب بصيانة أعطال الصرف الصحي وإصلاح كسر بخط مياه الشرب بمساكن الطيران.

وقامت الوحدة المحلية لقرية بلفيا بتوفير مقر بديل لنقل الوحدة الصحية داخل ديوان الوحدة المحلية، للبدء في تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية، فيما قامت الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء بالتحفظ على شيش بإحدى المقاهي بقرية دموشيا لعدم الالتزام بقرار حظر تقديم الشيشة ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.