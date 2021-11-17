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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس دينية الشيوخ: ما تشهده مصر من نهضة امتداد لتحقيق المستحيلات

الدكتور يوسف عامر
الدكتور يوسف عامر

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن الله تعالى كلّفَنا بإعمار الأرض وفوّضَ إلينا أمرَ إصلاحِها والانتفاعِ بها، وأنعمَ سبحانه وتعالى علينا بقدراتٍ ومهاراتٍ ووضعٍ يجعلَنا قادرين على البناء والتعمير.

 

وأضاف خلال المحاضرة التي ألقاها بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، الأربعاء، بعنوان "التخطيط"، أن صناعةُ الحضارةِ فريضةٌ إسلاميةٌ، فهي مرحلةٌ ساميةٌ من مراحلِ التطورِ الإنساني وَمظَاهرَ الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي، ومن أهمِّ أسُسِها: عبادةُ الخالق سبحانه وتعالى وَفْقَ مراده، وعمارةُ الأرض، وتربيةُ النفس والوجدان.

 

ولفت عامر إلى أن الله تعالى جعل الحياةَ الدنيا دارا لتوحيده وعبادته، وجعل العبادةَ مصدرا للبناء والتعمير، قال تعالى: "هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأرض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا" والتعميرُ هو أحدُ مقاصدِ التكليفِ التي خلقنا الله من أجلها، وعليه وجب على كل منا أن يُسهم في نجاح معركة التعميرِ والبناءِ كلٌّ على قدر طاقتِه ووفقَ استطاعته، مشيرا إلى أن العمارةُ لا بد فيها من تحديد الأهداف والتخطيط لها، وبالتالي فإن مفهومَ العبادةِ في الإسلام مرتبطٌ بالتخطيط الهادف إلى البناء والعمران، إذا الإعدادُ الجيدُ والتخطيطُ المتقنُ من الواجبات الشرعية التي حث عليها الإسلام.

 

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن القوةُ التي يجبُ على صانع الحضارةِ أن يمتلكَها لا تقتصرُ على السلاحِ فقط مع أهميتِها القصوى، بل يجبُ أن يكون في مقدمة طالبي القوةَ العلمية، وقوةَ الأخلاقِ والقيم، وقوةَ إدراكِ الواقعِ وطلبِ المعارفِ التي تحققُ له ذلك، وقوةَ التواصلِ والتأثير، وغير ذلك من أسباب القوة المختلفة.  

 

وشدد عامر على أن المصريين دائما على موعد مع القدر في تحقيق المستحيلات، وما نشهده اليوم من تعمير وتطويرٍ ونهضةٍ في مختلف المجالات ما هو إلا امتدادٌ لتحقيق هذه المستحيلات، فهنيئا لمصر وأهلها هذه النعمة الإلهية.

 

وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن خطةُ التنميةِ المستدامةِ مصر 2030 من أهم الخطط الاستراتيجية؛ التي تهدف إلى التنمية المستدامةِ لجميع أفراد الشعب في مختلف المجالات، منها: الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها من المجالات التي تصل بالمواطن المصري إلى الحياة الكريمة، وقد تحقق الكثيرُ من مشتملات هذه الخطة في وقت قصير.

 

ووجه عامر نصيحة للشباب، بضروة الاعتناء بكل ما يجعلُهم ناجحين أقوياء، محققين مقصدَ اللهِ تعالى من الخلق، فتعبدَ اللهَ تعالى على بصيرة، وتُعمّرَ الكون، وتهذّبَ النفسَ.

 

وتابع رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ:"يجب علينا العملُ على بناء النفس بناء صحيحا، وترسيخُ القيم في المجتمع وحراستِها، وتشجيعُ الرؤى الاسترتيجية ودعمها، واكتسابُ مهاراتٍ أخرى مع الدعوة، وأن تكون نموذجًا معرفيا وهذا يتطلب إجادة التخصص وإتقانه، وإدراك الواقع ومتطلباته وحاجاته، تحصيل على المعلومة من أهلها، وعدم الانسياق وراء الشائعات، وإدراك ما تقوم به الدولة من جهود تنموية لأجلك أنت.

 

وأضاف:"علينا أن تقوم بدورك في الحد من الزيادة السكانية وذلك للحفاظ على مستقبلك؛ لأنها تقلل من نصيبك في المياه، والأراضي الزراعية، والغذاء، وتزيد البطالة، وتقلل فرص العمل، وتقلل الأجور، وأن نقوم بدورنا في محو الأمية الهجائية والرقمية كذلك؛ لأن بالعلم والمعرفة تصنع الحياة المطمئنة وتعبد الله حق عبادته".


ودعا رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر شبابًا ناجحًا وشعبًا عظيمًا وقيادةً حكيمة وحكومة مجتهدة ناجزةً.

لجنة الشئون الدينية والأوقاف مجلس الشيوخ الدكتور يوسف عامر الدراسات الإسلامية المصريين المستحيلات

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