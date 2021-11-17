نوستالجيا| بدأت بـ"ربيع فاشل" ومتظاهر أحرق جسده..ماذا تعرف عن الثورة المخملية ؟

تتشابه جميع الثورات تقريبا في طبيعة أحداثها وبداياتها ونهاياتها وبالطبع في أهدافها، لكن هذا لا يمنع من أن جميع الثورات تستحق الدراسة والنظر إليها عن كثب.

في مثل هذا اليوم قبل 32 عاماً، اندلع ما يسمى بـ"الثورة المخملية"، والتي تحل الكثير من التشابهات مع ماضينا العربي القريب، خاصة فيما يتعلق بـ"ربيع براغ الفاشل" واندلاع الثورة بعدما أضرم شخص النار في جسده.

في 17 نوفمبر 1989 اندلعت كانت ثورة في بلد واحد، والآن يحتفل بها بلدان، التشيك وسلوفاكيا، اللتان كانتا تشيكوسلوفاكيا آنذاك، لكن ما قصة هذه الثورة؟

كان جدار برلين قد سقط منذ 8 أيام فقط، عندما تجمع 15000 طالب في براغ في 17 نوفمبر 1989، كانت لحظة عجلت بنهاية الشيوعية في تشيكوسلوفاكيا، وتركت ثلاثة مواقع لا تنسى في العاصمة التشيكية ترمز إلى النظام الشيوعي وسقوطه - الإطاحة السلمية التي أصبحت تعرف باسم الثورة المخملية.

ملأ الطلاب المتظاهرين شوارع براغ وبدا أن نفس تيار الحرية الذي اجتاح برلين قد وصل إلى العاصمة التشيكية. حاولت الشرطة ضرب المتظاهرين، على أمل تهدئة مطلب الحرية، لكن بدا أن الناس أصبحوا محصنين ضد وحشية النظام؛ فعرض القوة هذا لم يقم سوى بتحفيز المقاومة لديهم.

انضم إلى الطلاب في الأيام التالية مواطنون تشيكوسلوفاكيون من جميع الأعمار. بحلول 20 نوفمبر، ملأ نصف مليون تشيكي وسلوفاكي شوارع براغ واستولوا على ميدان فاتسلاف. تم طرد الشيوعيين. بحلول نهاية عام 1989، كانت تشيكوسلوفاكيا في طريقها إلى انتخاب رئيس منتخب لأول مرة منذ عام 1948.

عرفت أحداث تلك الأيام التي غيرت العالم في وقت لاحق باسم الثورة المخملية، والتي على الرغم من انتهائها السريع بشكل نسبي، فقد استغرق طور تكوينها عقوداً. بحسب مجلة "تايم" البريطانية.

ربيع براغ الفاشل

في يناير 1968، أعطى الاتحاد السوفيتي قيادة تشيكوسلوفاكيا لشخص جديد: ألكسندر دوبتشيك، الذي حارب ضد القوات الألمانية النازية في الحرب العالمية الثانية، وانضم إلى الحزب الشيوعي ي بلاده بعد نهاية الحرب. ارتقى في المناصب، حيث خدم في البرلمان والجمعية العامة كجزء من جيل جديد من الشيوعيين السلوفاكيين. بالمقارنة مع خليفته، الستاليني أنطونين نوفوتني، كان دوبتشيك ليبراليًا. في غضون أشهر، نفذ إصلاحات حكومية واقتصادية وسمح للمواطنين بزيادة حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة. احتضن شعب تشيكوسلوفاكيا التغييرات وأصبحت فترة ليبرالية دوبتشيك تعرف باسم ربيع براغ.

ومثل الربيع، كان عابرًا. بحلول أغسطس من عام 1968، اكتفى الاتحاد السوفيتي، كانت تشيكوسلوفاكيا الأكثر ليبرالية تهديدًا لقوتها الإقليمية ويمكن أن تشير إلى ضعف على المسرح العالمي. غزا أكثر من نصف مليون جندي من حلف وارسو تشيكوسلوفاكيا. توغلت الدبابات السوفيتية في شوارع براغ الضيقة، وسحقت الاحتجاجات التي يقودها الطلاب في الغالب. حل الموالي السوفيتي جوستاف هوساك محل دوبتشيك وأعاد البلاد إلى نظام شيوعي استبدادي - لكن شيئًا ما قد تغير.

لمرة واحدة، انضم العالمان الشيوعي وغير الشيوعي - وبعض البلدان التي وجدت نفسها بينهما - في إدانة عامة للقوة السوفيتية، كما أشارت مجلة "تايم" في قصة غلاف في ذلك الأسبوع، قائلة:"لقد اعتاد العالم الحر على إدانة الغزوات الروسية والعناد، من القمع الوحشي للثورة المجرية إلى إقامة جدار برلين. في الماضي، أيدت معظم الدول والأحزاب الشيوعية مثل هذه التجاوزات بكل إخلاص - أو على الأقل أغمضت أعينها عنها - ولكن لم تعد كذلك. في الأسبوع الماضي، في بلد تلو الآخر، وجد الشيوعيون أنفسهم إلى جانب التشيكوسلوفاك".

جان بالاش

في يناير التالي، أبرم جان بالاش، وهو طالب بجامعة تشارلز في براغ، اتفاق انتحار مع العديد من زملائه الطلاب. كانوا مصممين على الاحتجاج على الغزو السوفيتي ومحاربة اليأس المتزايد بين المواطنين بعد الاستيلاء على السلطة.

في 16 يناير 1969، صعد بالاش درجات المتحف الوطني بالقرب من محطة القطار الصاخبة على حافة ميدان وينسيسلاس. هناك صب على نفسه بالبنزين وأشعل عود ثقاب. في مذكرة انتحاره، وقع اسمه على أنه "الشعلة رقم 1" - مما يشير إلى المزيد من التضحية بالنفس والاحتجاجات القادمة. أصبح جان زادجيتش "الشعلة رقم 2"؛ على الرغم من أنه لا يمكن أن يكون مرتبطًا بشكل مباشر بالاتفاق الأصلي، فقد شارك زادجيتش في إضراب جماعي عن الطعام بعد وفاة بالاش وكان جزءًا من المقاومة. عاش بالاش لمدة ثلاثة أيام في المستشفى بعد ذلك. إصابة 85٪ من جسده بحروق. بشكل مثير للدهشة ، تمكن من إجراء المقابلات. تحدث بهدوء وصوته خشن ومتوقف.

عندما سئل عن سبب قيامه بما فعله، أجاب بالاش أنه يريد التعبير عن معارضته للغزو السوفيتي و"جعل الناس يستيقظون". توفي بعد ثلاثة أيام.

الثورة المخملية



في العقود التي تلت ذلك، استمر الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا، واستمرت المقاومة في النمو أيضًا، على الرغم من إجبارها على العمل تحت الأرض. بحلول عام 1989، أدت الانتفاضات المتقطعة في جميع أنحاء دول حلف وارسو، والنزعة العسكرية المتزايدة للحكومات السوفيتية في جميع أنحاء المنطقة، وتباطؤ النمو الاقتصادي داخل الكتلة الشرقية إلى تمهيد الطريق للثورة.

في بولندا المجاورة، أسس ليخ فاليسا وآنا فالنتينوفيتش وعمال أحواض بناء السفن في لينين في مدينة غدانسك البولندية نقابة سوليدارنو - تضامن. أدت الإضرابات وتكتيكات العصيان المدني غير العنيفة التي استخدمتها منظمة تضامن إلى إصابة موانئ البلطيق بالشلل. في نهاية المطاف، قال الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف في وقت لاحق، كان الحادث النووي الكارثي عام 1986 في تشيرنوبيل هو الذي دق ناقوس الموت في الاتحاد السوفيتي: مع انتشار كلمة الكارثة، نمت التكلفة البشرية - الرهيبة بالفعل - وازدادت الكارثة السوفيتية. الجمهور لم يعد يصدق حكومتهم معصومة من الخطأ. لم يكن هناك عودة.

في يناير 1989، بعد 20 عامًا من وفاة جان بالاش، تشكلت حركة المقاومة السرية بعد أن حطم السوفييت وعد ربيع براغ خططوا لما أطلقوا عليه "أسبوع بالاش". لأول مرة منذ أن ضحى بالاش بنفسه، ذهبوا إلى المكان الذي سقط فيه في ميدان فاتسلاف لتخليد ذكرى عامة واحتجاجًا على الاحتلال السوفيتي المستمر. خرج ما يقرب من 5000 شخص في أول ليلة من ذلك الأسبوع - وهو رقم لا يمكن تصوره منذ ربيع براغ. مهد الطريق لما أصبح يعرف بالثورة المخملية.

في ذلك الخريف، بعد عام من الاحتجاجات المحتدمة وسقوط جدار برلين، نظم الطلاب احتجاجًا آخر. اختاروا يوم 17 نوفمبر، الذكرى الخمسين لمقتل طلاب براغ على يد القوات النازية.

وتشير عبارة "الثورة المخملية" إلى فكرة أن الثورة حدثت دون عنف على الرغم من أن العملية الأكبر خلال تلك الثورة لم يكن سلمياً دائماً. ضرب الجنود المتظاهرين، واستخدموا خراطيم المياه على الحشد واعتقلوا العديد منهم. تم القبض على كاتب يدعى فاتسلاف هافل في تلك الليلة. في عام 1968، كان هافل في ليبيريتش، وهي بلدة صغيرة خارج العاصمة، عندما توغلت الدبابات السوفيتية في موطنه براغ. قبل أن يتمكن النظام من إغلاق محطة إذاعة "ليبيريتش"، أذاع هافيل عدة خطابات نصح فيها مواطنيه بالانخراط سلمياً مع الاستعداد للدفاع عن أنفسهم، وشجعهم على البقاء مخلصين للمثل الليبرالية للربيع والمقاومة والمثابرة. لذا، بحلول الوقت الذي بدأت فيه الاحتجاجات في عام 1989، كان معارضًا منشقًا وأصبح زعيمًا لتحالف حركات المعارضة، المنتدى المدني.

ولكن عندما حاولت صحيفة "رودي برافو" التي تسيطر عليها الحكومة رسم هافل المسجون كرمز لحركة الحرية المفترضة، فقد جاءت بنتائج عكسية. بحلول 28 نوفمبر، بعد الاحتجاجات المستمرة والإضرابات العمالية، أعلن الشيوعيون أنهم سيتنازلون عن السلطة، ثم أزال البرلمان بند الحزب الواحد من الدستور.

في ديسمبر، تم طرح اسم هافل كمرشح المنتدى لمنصب الرئيس المؤقت. بعد شهرين، في فبراير 1990، في خطاب ألقاه أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي، أعرب هافل عن عدم تصديقه حتى أنه تم ترشيحه - ومع ذلك فقد وقف أمام الهيئة كرئيس لتشيكوسلوفاكيا.

في عام 1990، أجريت أول انتخابات وطنية مفتوحة وحرة في البلاد. احتفظ هافل بمقعده حتى الطلاق المخملي - الانحلال السلمي لتشيكوسلوفاكيا في جمهورية التشيك وسلوفاكيا في عام 1992 - وعند هذه النقطة تنحى. ثم شغل منصب رئيس جمهورية التشيك من 1993-2003.