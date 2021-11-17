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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد| كوارث إلهام شاهين وشقيقها في مرحلة الطفولة

إلهام شاهين
إلهام شاهين

حكت الفنانة إلهام شاهين، " أخويا أيمن كان بيلعب معايا هنود بيحط ريش في وسطه و ريش في رأسه و يقعدني ويحطني على ترابيزة السفرة و حط حواليا جرايد و راح مولع فيهم و انا كانت النار حواليا و أنا قاعدة زي العبيطة  و هو يلف حوالين الترابيزة زي الهنود .

 

وأضافت " إلهام شاهين" خلال لقائها ببرنامج " سهرانين" تقديم الفنان " أمير كرارة، المذاع على قناة " أون"، " أنا كان ممكن أتحرق بس ماما خرجت من المطبخ و لقيتني على السفرة و حواليا النار و جريت جابت حلل مياه ترميها عليا لحد ما طفت النار و هى مش مصدقة".



وتابعت الفنانة إلهام شاهين، أن :" أخويا أيمن كان شقي جداً و كان بيخاف من بابا لأنه كان بيضربه كتير لأنه على طول كان عامل حوادث".

الفنانة إلهام شاهين برنامج سهرانين الفنان أمير قرارة الفنانة هالة صد الهنود

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