وليد الفيل بعد عودته لانتخابات الأهلي على منصب النائب: اتركوا الحكم للصناديق

قال وليد الفيل، المرشح لمنصب نائب مجلس إدارة النادي الأهلي في الانتخابات، إن القضاء أنصفه بإعادته للانتخابات بعد استبعاده بداعِ عدم اكتمال أوراقه، مشيرًا إلى أن المحكمة ألزمت النادي بعودته ضمن قائمة المرشحين.

وأضاف الفيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه لم يسعى إلا على حقه بالعودة للانتخابات، وحق الجمعية العمومية أيضًا صاحبة اختيار مرشحها، مشددًا أنه رفض تصدير أي مشاكل للمرشحين أو النادي ودخوله في صراعات أيضًا.

واستكمل أنه حريص على النادي الأهلي، لذلك على مجلس إدارة النادي أن يكون لديه نفس الحرص -على حد قوله-، مضيفًا «حزين على ما أراه من بذاءات وأتمنى أن تكون الانتخابات منافسة شريفة ونحافظ على كيان الأهلي والاحترام الذي يتعامل به النادي منذ تأسيسه، لذلك اتركوا الحكم للصناديق فقط».