الحمد لله.. أول تعليق من إمام عاشور عقب تجديد عقده مع الزمالك

عبر اللاعب إمام عاشور، عن سعادته بتجديد عقده مع نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر إمام عاشور صور له أثناء تجديد العقد، وعلق عليها كاتبًا: “الحمد لله رب العالمين تم تجديد تعاقدي مع نادي الزمالك العظيم حتي ٢٠٢٥ ان شاء الله تكون سنين كلها سعاده وبطولات وابذال اقصي ما في وسعي لإسعاد جمهور الزمالك العظيم".

وأكمل إمام عاشور، كاتبًا: "وبتوجه بكامل الشكر لكابتن حسين لبيب واعضاء مجلس الاداره علي كل ماجهودتهم الجبارة ووبشكر وكيلي”.

ونجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في الحصول على توقيع عبد الله جمعة لاعب الفريق على عقود التجديد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض طلب من الإدارة تجديد عقد اللاعب في الفترة الحالية.

وفي نفس الوقت توصلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك لاتفاق مع إمام عاشور لاعب الوسط على تمديد التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين وتعديل القيمة المادية في عقده ليستمر عاشور مع الفريق لمدة أربعة مواسم مقبلة بخلاف الموسم الحالي.

وقال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق إن نادي الزمالك قام بتجديد التعاقد مع إمام عاشور لاعب الوسط اليوم على الرغم من وجود عام فى عقده.

وأوضح شادي محمد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:"نادي الزمالك قام بتجديد عقده مع إمام عاشور بسبب الظروف التى يواجهها اللاعب من غرامات كبري وتحمله أموال مقابل انتقاله من غزل المحلة".

وأضاف : "إمام عاشور طالب بتعديل تعاقده مع نادي الزمالك بسبب مستحقات المحلة والغرامات، ليقوم النادي بتجديد التعاقد معه".