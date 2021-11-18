أخبار العالم| انهيار غير مسبوق لـ الليرة التركية والتحالف يستهدف منشأة سرية للحوثي في اليمن

شر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بعد تعهد أردوغان.. انهيار غير مسبوق لـ الليرة التركية

قادت تصريحات لـ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، تعهد فيها بمحاربة أسعار الفائدة إلى انهيار جديد لليرة التركية بنسبة 2.5%.

مشهد هزلي.. شاهد جيش آبي أحمد لإنقاذ أديس أبابا من قوات تيجراي

نشرت شبكة "سكاي" البريطانية صوراً تبدو وكأنها عرضاً هزلياً لتطوع مئات السكان في إثيوبيا للشرطة للمساهمة في الدفاع عن العاصمة أديس أبابا أمام زحف قوات تيجراي، وذلك بعد مناشدات رئيس الوزراء آبي أحمد للمواطنين بالمشاركة مع القوات وحمل السلاح لحماية العاصمة.

الكهرباء مقابل الماء.. اتفاقية جديدة بين إسرائيل والأردن

من المتوقع أن توقع إسرائيل والأردن والإمارات العربية المتحدة اتفاقية غير مسبوقة يوم الاثنين المقبل في دبي لبناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الأراضي الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل.

بمتحوريه دلتا وجاما.. ابتكار دواء جديد لعلاج كورونا

طور علماء روس، من عدة معاهد بحثية متخصصة وجامعات وفرق علمية محلية، دواءً جديدا لعلاج فيروس كورونا المستجد، يعتمد بشكل أساسي على الأجسام المضادة أحادية النسيلة.

التحالف العربي يعلن عن تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية في محافظات يمنية

قال التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الخميس، إنه نفذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف في اليمن، بعد التهديد الباليستي والطائرة المسيرة.

تصريح جديد.. رئيس لبنان يكشف مستقبل العلاقات مع السعودية

تحدث رئيس لبنان ميشال عون، الأربعاء، عن مستقبل العلاقة بين بلاده والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، خلال اجتماعه مع وزير الصناعة اللبناني.

سلالة جديدة مرعبة وموجة خامسة.. فيروس كورونا يعصف بـ فرنسا

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، الأربعاء، إن مدينة ريمس تتعرض لموجة خامسة من إصابات فيروس كورونا.

رئيس وزراء إسرائيل يجري اتصالا عاجلا بـ الزوجين المعتقلين في تركيا

أجرى رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، الأربعاء، اتصالا بأسرة الزوجين الإسرائيليين اعتقلتهم تركيا وذلك بعد تصريحات وزير الداخلية التركي.

بشرى سارة بشأن المنطقة الصناعية بقناة السويس

ووفقا لوكالة "تاس" الوسية قدم العرض وفد مشترك من الوزارة ومؤسسة VEB.RF الحكومية وممثلي الشركات الروسية، الذين زاروا مصر في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر.

تحطم طائرة إف 35 بريطانية في البحر المتوسط

تحطمت طائرة بريطانية من طراز F35 من حاملة الطائرات الرئيسية في بريطانيا في البحر الأبيض المتوسط ​​أثناء طيرانها وقد قذف الطيار في أول حادث من هذا القبيل على متن حاملة الطائرات "إتش إم إس الملكة إليزابيث".

خطر قادم من فلسطين يهدد تل أبيب.. تفاصيل

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، "الأربعاء"، إن هناك خطر قادم من فلسطين يهدد تل أبيب، موضحة أن هناك كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي بـ قلقيلية شمالي الضفة الغربية تدفقت في نهر اليركون، وفي اتجاهها إلى تل أبيب.

لحل أزمة عالمية..بايدن يطالب رئيس الصين بالإفراج عن نفط خام من احتياطاتها

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من نظيره الصيني شي جين بينج الإفراج عن المزيد من النفط الخام من احتياطاتها بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في محاولة لتثبيت أسعار النفط العالمية.

أرمينيا وأذربيجان تكشفان خسائرهما بمعارك "الإقليم الملتهب"

كشفت وزارة الدفاع الأذرية، الأربعاء، حصيلة خسائرها في المعارك التي دارت أمس الثلاثاء مع القوات الأرمنية، قرب إقليم ناجورني كاراباج، المتنازع عليه.

كارثة كبرى.. انهيار الاحتياطي الأمريكي من النفط وبايدن يستغيث

انخفض مخزون النفط الأمريكي من الاحتياطي الاستراتيجي، الأربعاء، إلى أقل مستوى منذ يونيو من عام 2003.

بوريس جونسون يوجه تحذيراً شديد اللهجة لـ روسيا

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، تحذيراً شديد اللهجة إلى روسيا، في حال أقدمت على أي مغامرة عسكرية تجاه أوكرانيا.

السعودية تدشن أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الاوسط

دشنت المملكة العربية السعودية اكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، حيث انطلقت المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج، وذلك في المدينة الصناعية بمنطقة تبوك.

بيان عاجل من أمريكا وبريطانيا وأستراليا بشأن هجوم إيراني خطير

أًصدرت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، الأربعاء، تحذيراً مشتركا بشأن الأمن السيبراني في بيان يسلط الضوء على تهديد برامج الفدية من قراصنة مرتبطين بالحكومة الإيرانية.

وزير الخارجية اليمني يشكر مصر على دورها الداعم لحكومة بلاده

وجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، الشكر لمصر على دورها الداعم للحكومة اليمنية في شتى المجالات وعلى مستوى التنسيق القائم بين البلدين.

تفجيران يهزان العاصمة الأفغانية كابول .. وداعش يعلن مسئوليته

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، كان مسئولون من حركة طالبان وشهود عيان قالوا إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ستة آخرون في الانفجارين، بينهم ثلاث نساء.

عقيلة صالح يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

وكان رئيس الوزراء الليبي الأسبق، علي زيدان، تقدَّم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

الأرض تفقد الأكسجين.. علماء يحذرون من دمار الكوكب

أظهرت دراسة جديدة، اعتمدت إجراء مقارنة بين البيانات المسجلة على مدى عدة عقود، أن الغلاف الجوي لـ كوكب الأرض يتمدد بطريقة سريعة.

اقتحام الكونجرس.. الحكم على جاكوب تشانسلي "ذي القرنين" بالسجن 41 شهرًا

كان جاكوب تشانسلي الملقب بـ شامان من حركة كيو آنون، من بين مؤيدي ترامب الذين اقتحموا الكونجرس، وحاولوا منع النواب من التصديق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في 6 يناير.

من الرياض.. ترحيب أمريكي خليجي باستئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني

رحبت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي باستئناف مفاوضات فيينا ودعت للعودة إلى الالتزام بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.