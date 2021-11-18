الصوت بعافية…حمادة هلال يطمئن جمهوره بعد تصويره مشاهد أكشن

شارك الفنان والمطرب حمادة هلال جمهوره فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و علق حمادة هلال على الفيديو قائلا: "صباح الفل الصوت ‏بعافية شوية من مشاهد أكشن إمبارح كانت صعبة بس إن شاء الله ‏هتشوفو حاجه حلوة"

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال الفنية أغنية "أم أحمد"، التي طرحها مؤخرًا بطريقة الفيديو كليب ولاقت نجاحًا كبيرا.



وشارك حمادة هلال في سباق رمضان 2021 من خلال مسلسل "المداح"، ودارت أحداثه حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد الدينية، والعمل بطولة النجوم: أحمد بدير، وخالد سرحان، ونسرين طافش، وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.